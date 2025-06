Dramat na wycieczce szkolnej w Kazimierzu Dolnym! Dzieci i opiekunowie przygnieceni

Wąwóz Korzeniowy. Na grupę dzieci spadła gałąź

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło przy ul. Doły w Kazimierzu Dolnym, w rejonie wąwozu, który każdego roku przyciąga rzesze turystów. Podczas wycieczki szkolnej, w której brało udział 47 osób – 43 dzieci w wieku 11–12 lat i 4 opiekunów – z jednego z drzew oderwała się gałąź, która spadła bezpośrednio na grupę.

Trzy osoby trafiły do szpitala. W akcji śmigłowiec LPR

Jak udało nam się dowiedzieć, konar drzewa spadł na trzy osoby: 2 dzieci i 1 opiekunkę. Poszkodowani doznali głównie złamania kończyn. Jedno dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Lublinie, drugie dziecko karetka zabrała do szpitala w Puławach, a opiekunka najpierw została przewieziona do szpitala w Puławach, a następnie - ze względu na obrażenia - przetransportowana śmigłowcem LPR do Lublina - przekazał nam aspirant sztabowy Michał Bielecki z policji w Puławach.

Pozostałym osobom – zarówno dzieciom, jak i opiekunom – udzielana jest pomoc na miejscu.

Na miejscu trwają działania ratownicze i wyjaśniające. Policja oraz służby medyczne są wciąż na miejscu zdarzenia.

Wąwóz Korzeniowy w Kazimierzu Dolnym

Wąwóz Korzeniowy to jedno z najbardziej charakterystycznych i najczęściej fotografowanych miejsc w okolicach Kazimierza Dolnego. Malownicza, głęboko wcięta dolina zachwyca nie tylko turystów, ale również miłośników przyrody. To jedno z tych miejsc, gdzie natura tworzy niemal baśniowy krajobraz. Nazwa Wąwozu Korzeniowego nie jest przypadkowa. Głęboko wcięta w lessowe podłoże dolinka odsłania systemy korzeniowe drzew, które rosną tuż nad głowami spacerowiczów. Korzenie sosen i dębów „wiszą” w powietrzu, tworząc widowiskową siatkę nad ścieżką. To właśnie ten widok – niespotykany nigdzie indziej w Polsce – przyciąga setki tysięcy turystów rocznie.