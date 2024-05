Poszliśmy na targ i oniemieliśmy. Krajowe ziemniaki. "Bo przecież z jakiegoś kraju są"

Przez szosę do innego świata... I to dosłownie. W graniczącej z Lublinem Konopnicy co czwartek odbywa się targ, jakiego w mieście już się nie uświadczy. Taki z dawnych lat, gdzie łatwo o warzywa i owoce wprost z przydomowej uprawy, jajka "od kurki", swojskie wędliny, a nawet masło, sery, a nawet serwatkę. Do tego kwiaty, mydło i powidło oraz zakątek, gdzie zapędzają się już tylko rolnicy: tam mogą kupić ziarno i nasiona do siewu i sadzenia. - Kiedyś handlowano na klepisku, najpierw pod kościołem, potem na placu na rogu, tu gdzie teraz - opowiada jeden z handlujących. Konopnica, wieś istniejąca od ponad 660 lat tradycje w handlu ma naprawdę długie. - Mój dziadek jeszcze tu przychodził, a targ by już wtedy stary - dodaje starszy pan.

Kilka lat temu targowisko gruntownie zmodernizowano, pojawiły się wiaty, porządne stragany. Ale klimat został ten sam. Nowalijki kuszą kolorami i zapachami. Króluje młoda kapusta, w cenie od 4 zł do 8 zł za główkę. Wręcz konieczny do niej koperek dostaniemy za 3 zł za okazały pęczek. Pęczek rzodkiewki, takiej od pani z pola, a nie wielkiej i sztucznej kosztuje 3 zł. Smak? Niezrównany. Sałata tegoż pochodzenia to wydatek 4 zł.- Może nie wygląda okazale, ale nie równa się tej z wielkich gospodarstw - ocenia mężczyzna w średnim wieku.

Kuszą także szparagi w cenie 11-15 zł za pęczek. I botwinka, młodziutkie buraczki to wydatek od 6 do 10 zł. Ziemniaki młode to oddzielny temat. Wprawdzie w kilku miejscach napisane jest przy cenie (5 zł/kg), że to "krajowe", ale... - Nie, to nie polskie. Ale krajowe, bo przecież z jakiegoś kraju są - zrazu uniesionym głosem, potem już spokojniej przyznaje sprzedawca. Na polskie trzeba poczekać. Zdjęty poczuciem obowiązku dodaje: - Zaczęły się już ziemniaki z Rumunii, a to prawie jak nasze. Z polskich sadzeniaków - dodaje.

Pięknie wyglądają truskawki. Polskie. Podobno. Po 20-24 zł za kilogram. Polskie na pewno są sery i innego rodzaju nabiał, który można kupić od drobnych producentów. U pana Zbyszka spod Opola Lubelskiego na ten przykład, można kupić także serwatkę. 5 zł za dużą butelkę. Smak? Kto pamięta PRL i servovit sprzedawany w butelkach po śmietanie, z fioletowym kapslem, ten koniecznie winien sobie przypomnieć... - A jakie walory zdrowotne ma. Piłem po szklaneczce i wyleczyłem wątrobę - reklamuje rolnik. Do butelki dodaje kilka jabłek gratis, robi tak od lat i dla każdego. - Bo ja lubię częstować ludzi...

