Zalane ulice, uszkodzone dachy i budynki. Strażacy walczą ze skutkami burz

Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w województwach: lubelskim - 162, świętokrzyskim - 110, mazowieckim - 98, śląskim - 78 i małopolskim - 68. Podczas interwencji strażacy m.in. usuwali fragmenty przewróconych drzew, wypompowywali wodę z zalanych ulic i budynków, a także zabezpieczali uszkodzone dachy i budynki mieszkalne. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi podjęto decyzję o zwiększeniu stanów osobowych w garnizonach mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę wszystkie możliwe trzy stopnie ostrzeżenia przed burzami, obejmujące cały kraj. Na niektórych obszarach prognozowane były burze z intensywnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 120 km/h oraz lokalnie występującym gradem. W najnowszych komunikatach IMGW poinformował o odwołaniu ostrzeżeń na terenie województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, a także na Górnym i Dolnym Śląsku.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️Burze 1🟡 2🟠 3🔴‼️Poszerza się obszar burz 3 stopnia!Miejscami wystąpią ulewne opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru do 120 km/h. Lokalnie grad i ryzyko trąb powietrznych.Ważne 2025-06-08 00:00👉https://t.co/16QmSAFVB6 pic.twitter.com/WbddthGB8d— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 7, 2025

Ostrzeżenia I stopnia dla województw: lubelskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego będą obowiązywały do soboty do północy, a nie tak jak pierwotnie zapowiadano - do godz. 2 w nocy w niedzielę. Instytut podaje, że burze stopniowo będą odsuwać się poza wschodnią granicę kraju, zastrzega jednak możliwe aktualizację ostrzeżeń ze względu na dynamiczną sytuacją pogodową. W związku z tym w Polsce cały czas obowiązuje alert RCB, który ostrzega, by przygotować się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje zachowanie ostrożności i śledzenie najnowszych komunikatów pogodowych.

Ewakuacja uczestników XXIX Spotkania Młodych na Lednicy

Organizatorzy XXIX Spotkania Młodych na Lednicy zarządzili ewakuację uczestników ze względu na ich bezpieczeństwo. Według ich szacunków, na tegorocznym wydarzeniu zgromadziło się około 21 tys. wiernych.

W związku z wydanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alertami, wprowadzono gotowość żołnierzy WOT do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków nawałnic i burz. - Żołnierze w całej Polsce mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa - informuje WOT.

