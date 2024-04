Ulica Krótka w Lublinie wcale nie najkrótsza

Ulicę Krótką wytrasowano w‭ ‬1911‭ ‬roku i nazwę wtedy nadaną nosi do dziś.‭ ‬Zapewne jest najkrótszą ulicą Śródmieścia,‭ ‬może wspólnie z pobliską Bieczyńskiego i położoną przy deptaku ul.‭ ‬Wróblewskiego.‭ ‬Na pewno jednak dzierży prym w innym zestawieniu,‭ ‬w którym żadna inna ulica w centrum miasta jej nie przebije.‭ ‬Według Urzędu Statystycznego jej nazwa jest czwartą najczęściej występującą nazwą ulic w Polsce.‭ ‬Ulic Krótkich jest dokładnie‭…‬ 2270.‭

‭- Każde szanujące miasto musi mieć ulicę Krótką - uznali zapewne urzędnicy. Dodajmy, że popularniejsze nazwy to P‬olna, Leśna i Słoneczna, które znajdziemy na przedmieściach miasta. Niedaleko Krótkiej położona jest młodsza o rok (powstała w 1912 roku) uliczka Feliksa Bieczyńskiego, kończąca się na murku okalającym popularnego „Sasa“. Ma 61 metrów, a jej patronem jest twórca Ogrodu Saskiego.

Ponad kilometr dzieli obie ulice od kolejnych w zestawieniu. Miedziana, która liczy 57 metrów wydaje się całkiem zapominana...

Najpewniej w‭ ‬1912‭ ‬roku,‭ ‬kiedy to krótka uliczka łącząca Bernardyńską z dzisiejszą Wyszyńskiego dostała swą nazwę co czulsze nosy mogły wyczuć jeszcze charakterystyczny zapach miedzi,‭ ‬dymów z hutniczych pieców,‭ ‬które przez kilkadziesiąt lat były nieodłącznym składnikiem tego miejsca.‭ ‬W‭ ‬1860‭ ‬roku Albert Plage,‭ ‬Niemiec osiadły w Lublinie, założył tu zakład kotlarski.‭ ‬Tablica informacyjna umieszczona na bramie małego jeszcze przedsiębiorstwa głosiła:‭ „‬Fabryka Wyrobów Miedzianych A.‭ ‬Plagego‭” ‬i zajmowała się produkcją m.in.‭ ‬rondli,‭ ‬wanien i aparatów gorzelnianych.‭ ‬W‭ ‬1897‭ ‬roku fabryczkę przejął Emil,‭ ‬syn Alberta i już po dwóch latach stwierdził,‭ ‬że miejsca tam mało,‭ ‬a położone zbyt blisko centrum miasta nie nadaje się na wielką fabrykę,‭ ‬jaką miała stać się nowa Fabryka Maszyn i Kotłów.‭ ‬Wyniósł się stamtąd na Bronowice.‭ ‬I miał rację‭ – ‬Zakłady Mechaniczne E.Plage i T.‭ ‬Laśkiewicz stały się po latach jednym z największych przedsiębiorstw w Lublinie.

Albert Plage nie dożył chwili,‭ ‬kiedy choć pośrednio,‭ ‬zapisał się w historii lubelskich ulic.‭ ‬Zmarł w‭ ‬1910 roku.‭

Najkrótsza ulica w Lublinie ma zaledwie 37 metrów

‭Z Miedzianej całkiem niedaleko jest już do absolutnie najkrótszej ulicy w Lublinie, która w Polsce uplasowała się pod względem długości na 21 miejscu. Mowa o ulicy im. Teodora Gruella-Gretza, która ma zaledwie 37 metrów i swobodnie da się przejść nią w kilkanaście sekund spacerowym tempem. Choć leży w najstarszej części Lublina, na Starym Mieście, to na mapach pojawiła się dopiero w 1952 roku. W‬tedy to radni miejscy uznali,‭ ‬że warto króciutkie przejście z Rynku do ulicy Jezuickiej nazwać jego imieniem. Kim był patron najkrótszej ulicy w Lublinie?‭ ‬Był pierwszym prezydentem Lublina wybranym zgodnie z wytycznymi Konstytucji‭ ‬3-go Maja‭ (‬gwoli historycznej prawdy,‭ ‬pierwszym prezydentem Lublina był przed nim Jan Kanty Makarowicz‭)‬.‭ ‬Prezydentem miasta,‭ ‬które chyliło się ku upadkowi.‭ ‬Ba,‭ ‬ono już upadło‭… I nawet Gruell-Gretz nie potrafił temu zaradzić,‭ ‬choć robił co mógł. Niemiec, aptekarz, lekarz, bardzo poukładany człowiek.‭ ‬To on jako pierwszy ruszył walczyć‭ ‬z numeracją ulic,‭ ‬która wtedy rządziła się sobie tylko znanymi prawami.‭ ‬I tylko ona je znała,‭ ‬dzięki czemu Grodzka‭ ‬3‭ ‬graniczyła z Grodzką‭ ‬15….usystematyzował to.‭ ‬Był też człowiekiem,‭ ‬który jako pierwszy zaordynował rozbudowę ubikacji w Lublinie.‭

-‭ Na każdym placu ustęp‭ – ‬zarządził.‭ ‬I pewnie było to bardzo ważne,‭ ‬skoro lublinianie mu to zapamiętali.

Pełnił swój urząd przez 8‭ ‬lat,‭ ‬od‭ ‬1792‭ ‬roku.‭ ‬Kiedy Insurekcja Kościuszkowska dotarła w Lubelskie,‭ ‬nie wahał się pomóc.‭ ‬Był aptekarzem,‭ ‬miał własną aptekę,‭ ‬która zaopatrywała powstańców. Gdyby‭ ‬taki oddany,‭ ‬ustosunkowany‭ (‬w‭ ‬1785‭ ‬roku król Stanisław August Poniatowski nadał mu tytuł‭ "‬aptekarza królewskiego‭") ‬i pełen werwy‭ ‬człowiek‭ ‬władał miastem w czasie jego prosperity,‭ ‬byłby bohaterem,‭ ‬nie tylko zapomnianym prezydentem z króciutkiej uliczki.‭ ‬A tak… być może jego duch chodzi teraz lubelskim deptakiem,‭ ‬chłonie zmiany,‭ ‬jakie zachodzą w Lublinie.

A deptakiem musiałby chodzić codziennie‭ – ‬wybudował sobie bowiem kamienicę przy rogatce warszawskiej.‭ ‬Ówczesnej oczywiście,‭ ‬tuż przy wejściu do Saskiego Ogrodu.‭