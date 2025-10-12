Wybrano najpiękniejsze imię dla kota. Nosi je 753 Polek

Wybór imienia dla kota bywa trudny, ale jedno z nich uznano za najładniejsze w Polsce.

Zwycięskie imię jest jednocześnie popularne wśród ludzi, nosi je ponad 750 Polek.

Odkryj, jakie imię zdobyło serca właścicieli kotów i jaka jest jego historia.

Jakie imię jest dobre dla kota?

Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych w Polsce. Coraz więcej osób decyduje się zostać kocim opiekunem, więc wiele osób zastanawia się, jakie imię jest dobre dla kota. Taki wybór musi być przemyślany, bowiem to imię, które będzie towarzyszyć naszemu pupilowi przez całe życie oraz będzie również używane każdego dnia przez ciebie. Tym samym pamiętaj, by wybrać imię, które będzie ci się dobrze kojarzyło oraz będzie nietypowe. Jeśli jednak nie chcesz się wyróżniać, pomyśl być może nad imieniem, które bije rekordy popularności i według wielu osób jest najładniejsze. O jakim konkretnie imieniu mowa? Szczegóły poniżej.

Wybrano najładniejsze imię dla kota

Jakiś czas temu portal kobieta.interia.pl przeprowadził ankietę, w której czytelnicy decydowali jakie imię dla kota jest najładniejsze. Propozycji było wiele, a oto niektóre z nich:

Bąbel,

Borys,

Filemon,

Leo,

Luna,

Łobuz,

Mruczek,

Puma,

Puszek.

Zwycięzcą głosowania okazało się jednak imię Luna, które zdobyło aż 18 proc. głosów respondentów. Co ciekawe, jest to imię, które nadaje się również ludziom!

Nietypowe imię dla dziewczynek. W Polsce nazywa się tak tylko 753 kobiet

Luna to dość nieznane imię, lecz niektórzy decydują się na nie i nazywają tak swoje pociechy płci żeńskiej. Imię Luna wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie "luna" oznacza księżyc i jest bezpośrednio związane z mitologią oraz symboliką księżycową. Co ciekawe, w kulturze rzymskiej Luna była boginią księżyca, symbolizującą tajemniczość, zmienność i delikatność. W 2024 roku nazwano tak 82 dziewczynki, natomiast w 2002 tylko 6 - widać więc wzrost popularności na przestrzeni dwóch dekad.