Jakie jest najładniejsze imię w Polsce 2025?

Jakie jest najładniejsze imię w Polsce w 2025 roku? Odpowiedź na to pytanie może zaskoczyć, bowiem to krótkie, melodyjne i pełne uroku imię nosi już 184 647 Polek. Jeszcze kilkanaście lat temu było wybierane sporadycznie, dziś bije rekordy popularności i znajduje się na szczycie list imion nadawanych nowo narodzonym dziewczynkom. Imiona, podobnie jak moda, mają swoje sezony – a to jedno zdecydowanie ma teraz swój czas. Proste, delikatne i wdzięczne – urzekło rodziców w całym kraju i nic nie wskazuje na to, by jego popularność miała wkrótce osłabnąć.

Maja - imię, które od lat nie wychodzi z mody

Jednym z najpopularniejszych imion w ostatnim czasie jest imię Maja - nosi je 184 647 kobiet. To wyjątkowe imię, które, choć krótkie ma w sobie coś niezwykłego. Jego melodyjność sprawiła, że rodzice je pokochali. Co ciekawe, tylko w 2024 roku nadano je aż 4 640 razy, co dało mu pierwsze miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion żeńskich.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w 2024 roku

Skąd pochodzi imię Maja i co oznacza?

Imię Maja ma korzenie greckie - wywodzi się od słowa maia, które można tłumaczyć jako "dobra matka" lub "opiekunka". W kulturze słowiańskiej imię wywodzi się od nazwy miesiąca maj, symbolizując wiosnę, młodość i odradzanie się życia. W polskiej kulturze natomiast jest pełne pozytywnych skojarzeń: kojarzone z siłą, ciepłem, wrażliwością i kobiecą energią. Maja obchodzi imieniny 9 kwietnia, 1 maja lub 12 września. Zdrobnienia tego imienia to m.in. Majka, Majeczka, Majunia, Majcia. W opisach charakterologicznych często podkreśla się, że Maje to osoby kreatywne, niezależne, empatyczne, z silnym poczuciem odpowiedzialności i dążeniem do harmonii.