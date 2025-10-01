Popularność tego imienia drastycznie spada. W PRL-u biło rekordy popularności

Anastazja Lisowska
2025-10-01 18:12

Są imiona, które mimo upływu lat nie tracą na popularności, lecz są także takie, które, choć w pewnych momentach biły rekordy nadań, dziś uznawane są za zapomniane i wręcz archaiczne. Idealnym tego przykładem jest damskie imię, które w okresie PRL-u co rusz pojawiało się na salach porodowych.

Kiedyś była w każdej klasie. Dziś nie ma kobiet o tym imieniu

W latach 80. i 90. niemalże na każdym kroku można było spotkać kobietę o imieniu Jolanta. Okazuje się, że właśnie w okresie PRL-u imię to biło rekordy popularności w naszym kraju. Z czasem jednak rodzice przestali zwracać na nie uwagę i zainteresowanie wzbudziły nowe trendy. Jolki w przedszkolach czy szkołach to współcześnie prawdziwy ewenement, lecz mimo to warto widzieć jakie znaczenie niesie za sobą tak wyjątkowe imię.

Znaczenie imienia Jolanta

Imię Jolanta wywodzi się z języka greckiego, pochodzi od słowa "iolanthe", oznaczającego "fioletowy kwiat".  W Polsce imię to pojawiło się w XIV wieku, lecz dużą popularność zyskało dopiero w XIX stuleciu. Osoby, które noszą imię Jolanta, kojarzone są z wrażliwością, opiekuńczością oraz subtelnością. Jolanty w Polsce obchodzą imieniny 15 czerwca oraz 17 grudnia.

Ile dzieci nazywano Jolanta w ostatnich latach?

Spoglądając na wykresy od razu widać, że od początku lat 2000 do końca roku 2024 jest drastyczny spadek w ilości nadań imienia Jolanta w Polsce. W 2000 roku nazwano tak 225 noworodków, w 2006 85, natomiast w 2024 już tylko 17. Obecnie w Polsce żyje łącznie 235 383 kobiet o imieniu Jolanta, więc nie jest to mała liczba, jednak niestety w ostatnich latach praktycznie nie wzrasta.

Jakie imiona są teraz w modzie?

Trendy się zmieniają, ale wiele klasycznych imion wciąż utrzymuje swoją popularność. Oto, jakie imiona dla dzieci były najczęściej nadawane w Polsce w pierwszej połowie 2025 roku:

  • Zofia - 2 117 nadanych imion, awans z 2. miejsca
  • Maja - 1 946
  • Zuzanna - 1 864
  • Inne często wybierane: Laura, Hanna, Julia, Oliwia, Pola, Alicja, Amelia.
