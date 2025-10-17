Od deszczu po przymrozki. Taka będzie pogoda w weekend, nawet -3 stopnie!

Zbliża się chłodny weekend z deszczem, a w górach nawet ze śniegiem.

Temperatury spadną, szczególnie w sobotę (18 października), z możliwymi zamieciami śnieżnymi w górach.

Początek przyszłego tygodnia przyniesie ocieplenie, ale w poniedziałek (20 października) czeka nas bardzo zimna noc.

Sprawdź, kiedy i gdzie spodziewać się przymrozków oraz jak długo potrwa ochłodzenie!

Piątek (17 października) pochmurny, z przelotnym deszczem, zaś wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Najchłodniej na południowym zachodzie i w rejonach podgórskich, tam około 9-10°C. Najcieplej na południowym wschodzie, do 14°C.

Sobota (18 października) także z przelotnym deszczem, w rejonach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem, zaś wysoko w górach – śnieg. Zrobi się znacznie chłodniej, w rejonach podgórskich zaledwie 5-7°C. Na pozostałym obszarze od 7°C do 10°C. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni, w strefach opadów śniegu powodujący zawieje śnieżne – przewiduje IMGW.

W niedzielę (19 października) słaby deszcz jedynie na wybrzeżu i południowym wschodzie. W nocy i o poranku możliwe mgły. Noc będzie zimna, z temperaturą od –2°C do 2°C. Najcieplej miejscami na wybrzeżu i na krańcach wschodnich, gdzie termometry pokażą około 4°C. W ciągu dnia najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam od 3°C do 6°C. Na wschodzie 7-8°C, na zachodzie i wybrzeżu najcieplej, tam 10-11°C.

Jaka pogoda czeka nas po weekendzie? W poniedziałek (20 października) bardzo zimna noc na wschodzie, z temperaturą od –3°C. W centrum nieznacznie powyżej zera, najcieplej na wybrzeżu, tam 4-5°C. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 7°C na północnym wschodzie do 13°C na południowym zachodzie.

We wtorek (21 października) słaby deszcz w zachodniej Polsce. W nocy na termometrach od zera wschodzie do 6-8°C na zachodzie i wybrzeżu. W ciągu dnia temperatura podzieli Polskę na chłodniejszy wschód, z temperaturą maksymalną od 9°C na północnym wschodzie, i cieplejszy zachód. Tam termometry wskażą nawet do 17°C.

W kolejnych dniach popada słaby deszcz. Noce będą cieplejsze, już bez przymrozków, z temperaturami od 5-7°C na wschodzie do 8-10°C na zachodzie i północnym zachodzie. W ciągu dniach na termometrach od 10-13°C na północnym wschodzie do 15-16°C na przeważającym obszarze kraju.

Źródło: IMGW

