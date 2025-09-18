W obliczu rosnącego napięcia geopolitycznego i incydentów z dronami, Polacy szukają sposobów na przygotowanie się na wypadek kryzysu.

Zamiast panicznego wykupywania żywności, w internecie rośnie zainteresowanie agregatami prądotwórczymi, kuchenkami turystycznymi i sprzętem survivalowym.

Dowiedz się, jakie konkretne produkty cieszą się największą popularnością i jak Polacy reagują na obecną sytuację.

Sytuacja geopolityczna w Europie staje się coraz bardziej napięta. Ostatnie doniesienia o rosyjskich dronach, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, wywołały w społeczeństwie niepokój i refleksję nad bezpieczeństwem. Wielu Polaków zaczęło więc zastanawiać się, jak przygotować się na ewentualny kryzys. Coraz więcej osób zastanawia się, ile gotówki mieć w domu na wypadek kryzysu oraz jakie dokumenty zabrać ze sobą z domu w momencie ewentualnej ucieczki. Stres, ale i rozsądek widać także w zakupowych wyborach naszych rodaków.

Nie makaron i nie mąka. Oto co Polacy kupują na wypadek kryzysu

Kilka lat temu kryzysem, który dotknął nasz kraj była pamiętna pandemia. To właśnie wtedy tysiące Polaków ruszyło do sklepów, by wykupić papier toaletowy, makarony, konserwy i zapasy ryżu. Tym razem jednak w związku z niepewną sytuacją przy naszej wschodniej granicy i naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Polacy prawdopodobnie nauczeni doświadczeniem podjęli inne decyzje i nie wykupili marketów w kilka godzin.

Jak podaje portal Fakt.pl, sklepy Lidl Polska oraz Auchan nie zauważyły nadmiernego zainteresowania produktami o długim terminie przydatności. Okazuje się, że klienci robią zakupy spokojnie, bez masowego wykupywania zapasów. O wiele wyraźniej na sytuację zareagowali natomiast klienci internetowi.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Schrony w Koszalinie. Gdzie znaleźć schronienie na wypadek wojny?

Allegro: skok zainteresowania militariami i sprzętem survivalowym

Allegro odnotowało znaczący wzrost wyszukiwań i sprzedaży w kategorii militariów oraz sprzętu survivalowego. Największym hitem okazały się agregaty prądotwórcze, których sprzedaż wzrosła kilkukrotnie w ciągu jednego dnia. W czołówce popularności znalazły się również:

kuchenki turystyczne,

śpiwory i plecaki ratunkowe,

latarki i kartusze gazowe,

żywność liofilizowana oraz zestawy survivalowe.

Jak podkreśla Allegro, wzrosty miały charakter chwilowy, bowiem po pierwszej fali emocji zainteresowanie stopniowo wracało do normy.

Luksus jako "bezpieczna przystań". Rolex hitem sprzedaży

Ciekawym trendem jest także wzrost popytu na dobra luksusowe, traktowane jako forma lokaty kapitału. Wśród bestsellerów znalazły się zegarki renomowanych marek, w tym Rolex sprzedany za ponad 100 tys. zł, a także złota biżuteria.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina jednak, że w sytuacjach kryzysowych kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. W rekomendacjach RCB znajduje się m.in. spakowanie lekarstw, gotówki, wody i żywności, ale także kompasu, łomu, śpiwora, butelki filtrującej czy otwieracza do puszek.