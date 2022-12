Ksiądz odczytuje podziękowania, słowa, które płyną od przyjaciół i sąsiadów. Dla nich Bogdan C., był wspaniałym mężem i ojcem. Najwspanialszym dziadkiem. Podporą i wsparciem. Nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. Dla wnuczek stracił głowę. Był dumnym ojcem. Gołębie były jego ogromną pasją. Zginął, a nas dręczy patenie: Dlaczego? Dlaczego ludziom tak trudno żyć w pokoju.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, wojewoda przekazał rodzinie głębokie wyrazy współczucia. W czwartek (17.11.2022) prezydent Duda osobiście złożył rodzinie kondolencje.

- Wielki smutek i żal ogarnął wszystkich. Wyrazy współczucia i solidarności płyną z Europy i świata. Jak to możliwe, że w XXI wieku doszło do takiego dramatu. Dlaczego cywilizacja pozwoliła wyzwolić demony - zwrócił się do zgromadzonych Lech Sprawka, wojewoda lubelski.