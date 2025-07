Chciał ratować kolegę, ale sam zaczął się topić! Mógł tylko patrzeć na śmierć 16-latka [ZDJĘCIA]

16-latek utopił się w rzece Wieprz w Baranowie pod Puławami. Do zdarzenia doszło w czwartek, 3 lipca, przed godz. 19. Chłopak wszedł do wody razem ze starszym o 3 lata kolegą, ale porwał go nurt, w wyniku czego zniknął pod taflą. 19-latek wezwał na miejsce służby ratownicze, które odnalazły poszkodowanego ok. 200 m dalej. 16-latek był reanimowany i trafił jeszcze do szpitala, ale tam zmarł.