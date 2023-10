i Autor: KPP Ryki Nieszczęśliwy wypadek na cmentarzu w Rykach. 38-latek wpadł do świeżo wykopanego grobu

Wypadek na cmentarzu

vera 13:55

Na cmentarzu w Rykach (woj. lubelskie) doszło do nieszczęśliwego wypadku. 38-latek wpadł do świeżo wykopanego grobu uderzając głową o podłoże. Trafił do szpitala.