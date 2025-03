Zapomnij o Ciechocinku! To lubelskie uzdrowisko to prawdziwy raj dla kuracjuszy

Kiedy ksiądz może nie dopuścić dziecka do Pierwszej Komunii Świętej?

Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka. Przygotowania, biały strój, uroczysty obiad - to wszystko buduje wyjątkową atmosferę, na którą z niecierpliwością czeka wiele pociech. Zazwyczaj ceremonie komunijne odbywają się w maju, lecz okazuje się, że nie każde dziecko w tym roku będzie mogło przystąpić do sakramentu na przestrzeni kilku tygodni. Jak to możliwe? Kodeks Prawa Kanonicznego określa jasne warunki, które muszą być spełnione, aby dziecko mogło przyjąć Eucharystię. Niespełnienie ich może skutkować decyzją księdza o niedopuszczeniu dziecka do sakramentu.

Pierwsza Komunia Święta 2025. Te dzieci nie otrzymają sakramentu

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, aby dziecko mogło przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, musi spełnić kilka warunków. O czym jednak konkretnie mowa? Poniżej zamieszczamy listę kryteriów, bez których uroczystość może się nie odbyć.

Chrzest : dziecko musi być ochrzczone, by przystąpić do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

: dziecko musi być ochrzczone, by przystąpić do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Lekcje religii : nasza pociecha musi uczęszczać na lekcje religii w szkole.

: nasza pociecha musi uczęszczać na lekcje religii w szkole. Znajomość modlitw : dziecko, które chce przystąpić do sakramentu musi zaznajomić się z takimi modlitwami jak "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo", Dziesięć Przykazań Bożych, Sześć Prawd Wiary, Siedem Sakramentów Świętych oraz Pięć Warunków Dobrej Spowiedzi.

: dziecko, które chce przystąpić do sakramentu musi zaznajomić się z takimi modlitwami jak "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo", Dziesięć Przykazań Bożych, Sześć Prawd Wiary, Siedem Sakramentów Świętych oraz Pięć Warunków Dobrej Spowiedzi. Wierzący i praktykujący rodzice: rodzice lub opiekunowi dziecka powinni wspierać pociechę w rozwoju duchowym praktykując swoją wiarę.

Obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane - czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

