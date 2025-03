Zapomnij o Ciechocinku! To lubelskie uzdrowisko to prawdziwy raj dla kuracjuszy

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć

Oaza zdrowia na Lubelszczyźnie. Poznaj uzdrowisko, które zachwyca bardziej niż Ciechocinek

Polska słynie z urokliwych uzdrowisk, a Ciechocinek, Kołobrzeg, Rabka-Zdrój i Świeradów-Zdrój to tylko niektóre z tych najbardziej znanych. Jednak w cieniu popularnych kurortów kryje się sporo niedocenionych perełek, które mają naprawdę wiele do zaoferowania. Jedną z nich jest Krasnobród, położony na malowniczej Lubelszczyźnie, który status uzdrowiska uzyskał w 2002 roku i od tej pory oferuje kuracjuszom błogi wypoczynek. Bogate złoża borowiny i wody lecznicze pomagają pacjentom w rehabilitacji, a wyjątkowe położenie miasta wśród lasów Roztocza sprawia, że spacery to także swego rodzaju terapia zdrowotna. Na miejscu odnajdą się w szczególności osoby zmagające się z chorobami układu nerwowego, ruchu, oddechowego, schorzeniami reumatycznymi oraz otyłością.

Krasnobród atrakcje na miejscu - co robić w wolnym czasie?

Odwiedzając urokliwy Krasnobród, warto zanurzyć się w otaczających go lasach i wzgórzach, ale to nie jedyne atrakcje, jakie czekają na turystów. Planując turnus lub wycieczkę do tego uzdrowiska, koniecznie trzeba zobaczyć:

Zalew w Krasnobrodzie

Muzeum Sztuki Sakralnej

Kalwaria Krasnobrodzka

Pałac Leszczyńskich

Muzeum Wieńców Dożynkowych

Kaplica św. Rocha

Kamieniołom.

Co więcej, wkrótce w Krasnobrodzie powstaną tężnie solankowe, które będą doskonałym uzupełnieniem oferty uzdrowiskowej.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć, w której znajdziecie fotografie bajkowego Krasnobrodu. Zachęcamy do sprawdzenia!

