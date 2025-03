Tuż przed porodem napadała na banki! Anna z Lublina groziła nożem

Zapomnij o Ciechocinku! To lubelskie uzdrowisko to prawdziwy raj dla kuracjuszy

Kobieta w ósmym miesiącu ciąży napadała na banki. Mężowi wmawiała, ze wygrała milion w totolotka

Zamaskowana Anna A. wchodziła do banków, groziła kasjerkom nożem i żądała pieniędzy! Choć nie było widać twarzy, to sporych już rozmiarów ciążowy brzuch tak. Bo kobieta napadała na banki będąc w ósmym miesiącu ciąży, więc dość krótko przed porodem. Do napadów doszło 25 października 2023 r. w Kurowie i 10 listopada w Puławach. Policja zatrzymała nożowniczkę dzień po drugim napadzie i odzyskała część skradzionych pieniędzy. Kobieta ukryła je w walizce w piwnicy, gdzie znaleziono również nóż i spalone ubrania. Anna A. przyznała się do winy i twierdziła, że działała sama, a jej mąż nie wiedział o niczym. Kobieta miała mu wmówić, że wygrała milion złotych w totolotka, aby wytłumaczyć, skąd ma pieniądze.

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Annę A. na cztery lata więzienia za dwa rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał Annę A. na cztery lata więzienia za dwa rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Kobieta ma również zapłacić 34,5 tys. zł instytucji finansowej jako naprawienie szkody. Wyrok został zaskarżony przez prokuraturę, pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej i obrońcę oskarżonej. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał jednak wyrok w mocy w dniu 27 marca. Sędzia Dorota Janicka uzasadniła decyzję, powołując się na opinię biegłego, który potwierdził, że obrażenia jednej z kasjerek mogły powstać w czasie napadu. Sąd uchylił natomiast zasądzoną dla oskarżycielki posiłkowej nawiązkę w wysokości 2 tys. zł, ponieważ jej wniosek został złożony po terminie.

