Chełm. Makabryczny wypadek

Do tragedii doszło przed świtem, w niedzielę, 30 marca. Dyżurny policji w Chełmie o godz. 4.10 dostał informację, że na ulicy Ogrodowej doszło do poważnego wypadku drogowego. Ogrodowa to długa, zabudowana domkami jednorodzinnymi ulica, którą wyjeżdża się z miasta w kierunku Zawadówi i dalej, Rejowca.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-latek kierujący toyotą w obszarze zabudowanym, na prostym odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w słup latarni oświetleniowej, następnie w ogrodzenie posesji doprowadzając do przewrócenia się pojazdu - informuje podkom. Kamil Karbowniczek z KWP w Lublinie. - Autem podróżowało łącznie 10 osób z powiatu chełmskiego w wieku od 16 do 19 lat – dodaje.

Okoliczności zdarzenia okazały się straszne. Osiem osób, które jechały w środku auta, wyszło o własnych siłach z samochodu. Byli poobijani i trafili do szpitala w Chełmie. Niestety, dwaj osiemnastolatkowie, którzy jechali w bagażniku leciwego kombi, zginęli na miejscu.

Kierujący autem 19-latek, który auto wziął od matki, także trafił do szpitala. - Okazało się, że był nietrzeźwy. W jego organizmie były ponad dwa promile alkoholu - dodaje podkom. Karbowniczek.