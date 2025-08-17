Tak wyglądała moda szkolna w PRL-u. Mundurek był obowiązkiem ucznia

W czasach PRL-u moda szkolna była ściśle regulowana, a uczniowie musieli nosić mundurki, co miało odzwierciedlać równość i dyscyplinę.

Dziewczynki nosiły granatowe fartuszki z białym kołnierzykiem, a chłopcy garnitury lub ciemne bluzy, przy czym makijaż i wymyślne fryzury były zabronione.

Zastanawiasz się, jak bardzo te zasady różniły się od współczesnych? Sprawdź, co jeszcze było normą w szkołach PRL-u!

Szkoła w czasach PRL-u

Czasy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie były najprzyjemniejszym okresem w historii Polski. Okres od 1944 do 1989 roku, gdy władza znajdowała się w rękach komunistów, wiązał się z ograniczoną wolnością obywateli, cenzurą, centralnie sterowaną gospodarką i szarą codziennością. Choć oficjalna propaganda podkreślała hasła równości i dobrobytu, rzeczywistość często była daleka od tych ideałów - półki w sklepach świeciły pustkami, a zdobycie wielu towarów wymagało znajomości lub długiego stania w kolejkach. Jeśli jesteście ciekawi, jak na ogół wyglądało wówczas życie Polaków, zachęcamy do sprawdzenia naszego poprzedniego artykułu: Życie codzienne w PRL-u. Tak wyglądała rzeczywistość naszych rodziców.

Co ciekawe, w realiach tamtych lat każda dziedzina życia podlegała ścisłym zasadom, również edukacja. Szkoła w PRL-u była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale i wychowywania w duchu ideologii. Dotyczyło to także wyglądu uczniów, a jak ten wówczas wyglądał?

Moda szkolna w czasach PRL-u

Strój szkolny w okresie PRL-u miał odzwierciedlać równość, dyscyplinę i podporządkowanie regułom. Moda w szkołach była ściśle określona, a mundurki stały się symbolem tamtej epoki, nieodłącznie kojarzonym z codziennością młodzieży wychowującej się w Polsce Ludowej. Zazwyczaj wyglądało to tak, że chłopcy zakładali garnitury lub ciemne bluzy, a dziewczynki granatowe fartuszki z białym kołnierzykiem. Z biegiem lat 80. kryzys gospodarczy i trudności z dostępem do materiałów spowodowały jednak, że wiele szkół zrezygnowało z egzekwowania uniformów.

Moda uczniów w szkołach w okresie PRL-u [ZDJĘCIA]

Ograniczenia w PRL-owskiej szkole

Mundurki nie były jedyną zasadą, która panowała w PRL-owskiej szkole. Uczniowie, a w szczególności dziewczynki nie mogły m.in. stosować makijażu czy wymyślnych fryzur. Zazwyczaj noszono warkocze lub kitki, które były dość neutralne. Strój galowy natomiast na ważne uroczystości przewidywał granatową spódnicę (dziewczynki) lub czarne spodnie (chłopcy), białą koszulę i często aksamitną wstążkę. Choć dziś takie reguły są nie do pomyślenia, dekady temu były normalnością dnia codziennego.