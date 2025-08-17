Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski niespodziewanie trafił do szpitala, który dzień wcześniej sam chwalił.

Został poddany operacji z wykorzystaniem nowoczesnego systemu robotycznego da Vinci, który sam promował.

Jak czuje się marszałek po zabiegu i co mówi o inwestowaniu w nowoczesną medycynę?

Lublin. Marszałek województwa lubelskiego operowany

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie operowano marszałka województwa lubelskiego, który tam nagle w czwartek, 14 sierpnia. Dzień wcześniej Jarosław Stawiarski sam chwalił placówkę za wykonaniu 1000. zabiegu z użyciem systemu chirurgii robotycznej da Vinci, nie spodziewając się jeszcze wtedy, że chwilę później sam zostanie jej pacjentem. Marszałek poinformował o wszystkim w swoich mediach społecznościowych w piątek, 15 sierpnia.

- Jeszcze przedwczoraj informowałem o 1000 zabiegu wykonanym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie z użyciem systemu chirurgii robotycznej da Vinci. Jeszcze wtedy nie spodziewałem się, że zaledwie dzień później (czyli wczoraj) stanę się jednym z pacjentów operowanych przy pomocy tej metody leczenia. Operacja trwała około dwóch godzin, zakończyła się powodzeniem, a ja już dziś wróciłem do domu i czuję się dobrze. Zabiegi z wykorzystaniem systemu da Vinci są nie tylko precyzyjne, ale przede wszystkim pozwalają na znacznie szybszy powrót do pełni sprawności tak jak w moim przypadku. Od poniedziałku wracam do pracy na rzecz województwa i towarzyszy mi w związku z tym głęboka refleksja i przekonanie, że to co robimy - robimy dobrze i niesie to dobro. Warto inwestować w nowoczesną medycynę.*u mnie wszystko w jak najlepszym porządku, zabieg 1004 udany, pozdrawiam! - czytamy.