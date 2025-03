Ile do koperty na komunię 2025? "Nie wypada dać mniej niż 1000 zł"

Zapomnij o Ciechocinku! To lubelskie uzdrowisko to prawdziwy raj dla kuracjuszy

Pierwsza Komunia Święta 2025. Co się daje na prezent?

Pierwsza Komunia Święta to ważnym moment dla katolików, kiedy to najmłodsi po raz pierwszy przyjmują Eucharystię. Sakrament ten ma na celu wprowadzenie dziecka w stan duchowej czystości i zachęcenie do pielęgnowania dobra. Od lat tradycją jest, iż po ceremonii w kościele dzieci wraz z bliskimi udają się na zorganizowaną w domu lub w restauracji uroczystość, podczas której wręczane są także prezenty. Popularnymi upominkami z okazji Pierwszej Komunii Świętej są m.in. urządzenia elektroniczne, zabawki, rowery, biżuteria lub oczywiście koperty z pieniędzmi. Kwestia kopert budzi jednak wiele emocji wśród społeczeństwa, bowiem co roku przed ową uroczystością wiele osób zastanawia się, ile dać do koperty, aby nie wyjść na sknerę. Jaką kwotę warto więc włożyć do środka?

Ile dać w kopercie na komunię? Internauci zdecydowali

W ostatnim czasie dyskusja na temat wysokości kwoty, jaką należy włożyć do koperty na komunię, pojawiła się na TikToku pod filmem użytkowniczki @ladykarolina31, która zapytała swoich obserwujących o to, ile dają w kopercie m.in. z okazji komunii. Wideo wywołało lawinę komentarzy - internauci nie kryli oburzenia rosnącą presją związaną z komunijnymi wydatkami. Część osób uznała, iż daje się tyle, ile można.

Ja uważam, że dajesz tyle, ile chcesz, ile możesz, niezależnie jak jest zrobiona komunia chrzciny czy wesele, bo to jest wybór rodziców i pary młodej - napisała jedna z użytkowniczek pod filmem.

Tyle ile się jest w stanie, tyle się daje i nikogo nie powinno się obrażać, bo daje mniej - napisała kolejna.

Znalazły się jednak także osoby, które mają już ustalone kwoty - jak się okazuje - calkiem wysokie!

W tamtym roku chrześniakowi dałam 1500 zł - czytamy w sekcji komentarzy.

W tamtym roku wnuczce daliśmy 2000 tys. złotych - czytamy pod filmem.

Co ciekawe, niektórzy uważają, iż 1000 zł to absolutne minimum. W ostatnim czasie pani Julita w rozmowie z portalem edziecko.pl wyznała, iż "nie wypada dać mniej niż 1000 zł za czteroosobową rodzinę".

Moim zdaniem w dzisiejszych czasach nie wypada dać mniej niż 1000 zł za czteroosobową rodzinę. Szczególnie jeśli impreza jest na sali. Nie oszukujmy się, to nawet nie zawsze pokryje koszt talerzyka. Co innego, jak przyjęcie jest w domu, wtedy myślę, że można dać trochę mniej. Ja wychodzę z założenia, że jak nie stać mnie na jakąś imprezę, to na nią nie idę i tyle. Dotyczy to chrzcin, komunii lub wesel. Wolę tak, niż żeby ktoś krzywo patrzył czy komentował, że mało dałam - stwierdziła pani Julita w rozmowie z portalem edziecko.pl.

