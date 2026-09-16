Małżeństwo miało kierować grupą czerpiącą zyski z prostytucji. W tle handel ludźmi i miliony złotych

Małżeństwo trafiło do tymczasowego aresztu. Grupa miała działać od 2009 do końca 2024 roku. Zarzuty przedstawiono łącznie siedmiu osobom.

Na ślad grupy lubelscy funkcjonariusze natrafili podczas pracy nad inną sprawą dotyczącą handlu ludźmi. Prowadzone wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Zamościu czynności pozwoliły ustalić osoby pokrzywdzone oraz podejrzanych.

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Według policji centrum działalności grupy był klub funkcjonujący w jednej z miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego. Lokal należał do 63-letniego mężczyzny i jego 44-letniej żony. Małżeństwo miało udostępniać kobietom miejsce do świadczenia usług seksualnych, nadzorować ich pracę oraz zapewniać bezpieczeństwo klientom klubu.

Wśród pokrzywdzonych znalazła się 28-letnia kobieta. Jak podają śledczy, wykorzystano jej bezradność oraz brak miejsca zamieszkania i dopuszczono się wobec niej handlu ludźmi.

– Szacuje się, że wskutek tego działającego od 2009 do końca 2024 roku przestępczego procederu, członkowie grupy osiągnęli korzyści majątkowe sięgające ponad 5,5 mln złotych – przekazała nadkom. Anna Kamola, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Do zatrzymań doszło na początku września. Podejrzany 63-latek został ujęty krótko po powrocie do Polski. Policjanci zatrzymali również jego 44-letnią żonę. Podczas przeszukań zabezpieczono telefony, laptopy, dyktafony i pieniądze.

Małżonkowie usłyszeli zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, której celem miało być czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji. Odpowiedzą również za handel ludźmi. Decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani.

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W województwie kujawsko-pomorskim zatrzymano ponadto trzech mężczyzn i kobietę w wieku od 42 do 68 lat. Zarzucono im udział w grupie. Identyczny zarzut przedstawiono 48-latkowi odbywającemu karę więzienia za inne przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu. Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych o łącznej wartości blisko 2,5 mln zł. Za handel ludźmi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.