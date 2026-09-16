Koniec zliczania groszy czy powrót do rzeczywistości? Wyniki EkstraPensji, MiniLotto i Multi Multi (16.09.2026)

Redakcja se.pl
2026-09-16 14:09

Czy dzisiejsze losowanie sprawi, że zamiast o zaległych rachunkach zaczniesz myśleć o wielkich zakupach? Sprawdź wyniki Lotto z 16 września 2026 roku i przekonaj się, czy szczęśliwe liczby wylądowały właśnie na twoim kuponie. Wystarczy chwila, by zweryfikować swoje szanse w MiniLotto, Kaskadzie, Multi Multi oraz EkstraPensji i dowiedzieć się, co przyniosła ta środa.

Kupon lotto leży na stosie banknotów o nominale 100 złotych. O wynikach losowania przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 16.09.2026

Godzina 14:00: 3, 5, 6, 11, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 40, 46, 52, 54, 63, 69, 74, 79, 80 oraz dodatkowo 54.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 16.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 16.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 16.09.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 21.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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