Koniec zliczania groszy czy powrót do rzeczywistości? Wyniki EkstraPensji, MiniLotto i Multi Multi (16.09.2026)

Czy dzisiejsze losowanie sprawi, że zamiast o zaległych rachunkach zaczniesz myśleć o wielkich zakupach? Sprawdź wyniki Lotto z 16 września 2026 roku i przekonaj się, czy szczęśliwe liczby wylądowały właśnie na twoim kuponie. Wystarczy chwila, by zweryfikować swoje szanse w MiniLotto, Kaskadzie, Multi Multi oraz EkstraPensji i dowiedzieć się, co przyniosła ta środa.

Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.