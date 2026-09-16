Wyniki LOTTO 16.09.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-09-16 14:09

Sprawdź wyniki Lotto z dzisiaj i przekonaj się, czy liczby wytypowane na 16 września 2026 roku oznaczają dla Ciebie wielką wygraną. Poniżej znajdziesz aktualne trafienia dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto, gotowe do natychmiastowego porównania z Twoim kuponem. Przekonaj się, jakie liczby wygrały w Lotto 16.09.2026 i czy to właśnie do Ciebie uśmiechnęło się dzisiaj szczęście.

Szyld z logotypem Lotto na ścianie budynku. O wynikach losowania z dnia 16.09.2026 przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 16.09.2026

Godzina 14:00: 3, 5, 6, 11, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 40, 46, 52, 54, 63, 69, 74, 79, 80 oraz dodatkowo 54.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 16.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 16.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 16.09.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 21.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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