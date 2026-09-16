Wyniki LOTTO 16.09.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Sprawdź wyniki Lotto z dzisiaj i przekonaj się, czy liczby wytypowane na 16 września 2026 roku oznaczają dla Ciebie wielką wygraną. Poniżej znajdziesz aktualne trafienia dla gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Kaskada oraz Mini Lotto, gotowe do natychmiastowego porównania z Twoim kuponem. Przekonaj się, jakie liczby wygrały w Lotto 16.09.2026 i czy to właśnie do Ciebie uśmiechnęło się dzisiaj szczęście.

Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.