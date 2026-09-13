Pobicie znajomego, skradziony telefon i awantura o pizzę. 35-latka w areszcie

Do najpoważniejszego ze zdarzeń doszło pod koniec sierpnia. Jak przekazała nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, po wspólnym spożywaniu alkoholu w mieszkaniu pokrzywdzonego mężczyzna został zaatakowany. Sprawcy mieli spowodować u niego obrażenia, a następnie zabrać gotówkę i telefon komórkowy.

Zamówiła pizzę, ale nie zamierzała płacić?

To niejedyny zarzut przedstawiony 35-latce. Policjanci powiązali ją także ze zdarzeniem, do którego doszło pod koniec sierpnia w jednej z międzyrzeckich pizzerii.

Kobieta miała zamówić pizzę, a gdy dostawca pojawił się z zamówieniem, zaczęła szarpać za przyniesiony towar. Ostatecznie miała zabrać jedzenie bez uregulowania należności. Śledczy zakwalifikowali to zdarzenie jako kradzież zuchwałą.

Włamanie do kontenera należącego do OSP

35-latka jest ponadto podejrzana o udział w kradzieży z włamaniem do metalowego kontenera na butelki zwrotne. Pojemnik należący do Ochotniczej Straży Pożarnej znajdował się przy jednym ze sklepów w Międzyrzecu.

Sprawcy mieli uszkodzić zamknięty na klucz kontener, aby dostać się do zgromadzonych wewnątrz butelek. Według policji mogą być również odpowiedzialni za kradzieże butelek z innych punktów na terenie miasta.

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Kobieta została zatrzymana i umieszczona w policyjnym areszcie. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, przychylając się do wniosku policji i prokuratury, zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu.

Zarzut kradzieży z włamaniem usłyszał również 32-letni mężczyzna. Funkcjonariusze ustalili także personalia trzeciej osoby podejrzewanej o udział w zdarzeniach. Za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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