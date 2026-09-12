Bahamy zamiast kolejki w markecie? Sprawdź wyniki Lotto, Lotto Plus i Mini Lotto z soboty 12.09.2026

Sobota to idealny moment, żeby raz na zawsze pożegnać się z szefem i zacząć planować życie bez patrzenia na ceny w menu. Wyniki Lotto z soboty 12 września 2026 roku mogą wywrócić twoją codzienność do góry nogami, jeśli tylko wytypowane przez ciebie liczby pokryją się z tymi z maszyny losującej. Sprawdź, czy dzisiejsza Ekstra Pensja, Kaskada lub Multi Multi sprawią, że zamiast planowania domowych porządków zaczniesz pakować walizki na wakacje życia.

Autor: Shutterstock Okazały szyld z logo "Lotto" na elewacji starego budynku. Na białym tle niebieski napis "Lotto" z dwiema gwiazdami i pomarańczowym łukiem, symbolizujący nadzieję na wygraną. Losowania wyników loterii opisane są na Super Biznes.