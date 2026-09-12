Wyniki LOTTO 12.09.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-09-12 14:23

Sprawdź wyniki Lotto 12.09.2026 i przekonaj się, czy szczęśliwe liczby znalazły się właśnie na Twoim kuponie. Publikujemy aktualne numery wylosowane w grach Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Porównaj swoje skreślenia z oficjalnym zestawieniem i dowiedz się, czy dzisiejsza walka o wielkie pieniądze zakończyła się dla Ciebie sukcesem.

Maszyna losująca z wirującymi żółtymi kulkami Lotto. O wynikach losowania z 12.09.2026 przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński Maszyna losująca Lotto z wirującymi żółtymi kulami, jedna kula stacjonuje w rynnie z innymi wylosowanymi już numerami. Na tle fioletowe i żółte ściany. Sprawdź, czy zostałeś milionerem dzięki losowaniu Lotto na Super Biznes.

Wyniki Lotto 12.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 12.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 12.09.2026

Godzina 14:00: 5, 10, 16, 17, 22, 23, 26, 29, 34, 37, 43, 46, 51, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 70 oraz dodatkowo 43.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 12.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 12.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 12.09.2026

Godzina 14:00: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 22.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki