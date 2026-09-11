Szampan w lodówce czy parówki na kolację? Sprawdź wyniki EuroJackpot i Mini Lotto z piątku (11.09.2026)

Sprawdź, czy piątkowy wieczór przyniesie ci wolność finansową i bilet w jedną stronę do ciepłych krajów. Oficjalne wyniki EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada z 11 września 2026 roku lądują właśnie na stole. Wyciągnij kupony i przekonaj się, czy dzisiejsze losowania zamienią twoje marzenia w rzeczywistość, czy może jednak w poniedziałek trzeba będzie uśmiechnąć się do szefa.

Autor: Robert Skowroński