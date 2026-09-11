Wyniki LOTTO 11.09.2026 - losowanie EuroJackpot, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-09-11 14:21

Poznaj wyniki Lotto z 11 września 2026 roku i zobacz, czy fortuna uśmiechnęła się do Ciebie w dzisiejszych grach. Publikujemy aktualne liczby dla EuroJackpot, Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskady. Skonfrontuj swoje typy z oficjalnymi wylosowanymi zestawami i sprawdź, czy to właśnie Twój kupon przyniósł dzisiaj wielką wygraną.

Niebieskie kule z numerami w maszynie losującej na tle logo Lotto. O wynikach losowań przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński

Wyniki EuroJackpot 11.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 11.09.2026

Godzina 14:00: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 38, 48, 53, 60, 74, 76, 79 oraz dodatkowo 53.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 11.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 11.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 11.09.2026

Godzina 14:00: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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