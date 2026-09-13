Dron uderzył tuż obok przejścia granicznego z Polską. Szef MSZ Ukrainy: Terroryzm Putina puka do drzwi UE i NATO

Aktualizacja, godz. 12:

Rosyjski dron, który uderzył w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską, trafił w stację benzynową. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki. Wcześniejsze informacje mówiły, że bezzałogowiec trafił w ciężarówkę - doprecyzowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

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Incydent miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ostrzału terytorium Ukrainy. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Dariusz Sienicki, ostrzelany samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. – Mieliśmy jedynie informację od strony ukraińskiej, że w odległości ok. 800 metrów od przejścia w Jagodzinie dron uderzył w ciężarówkę, która została zniszczona – poinformował w rozmowie z PAP mjr Sienicki.

Ruch na granicy wstrzymany. Syreny na Lubelszczyźnie

Z uwagi na wydarzenia po stronie ukraińskiej, zdecydowano o tymczasowym zamknięciu przejść granicznych w województwie lubelskim. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie odnotowali jednak w tym czasie żadnych niepokojących incydentów na samej granicy.

Sytuacja w końcu się ustabilizowała i odprawy przywrócono w punktach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Służby zapowiadały, że niebawem ruch wróci do normy także na przejściu w Hrebennem.

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We wczesnych godzinach porannych osoby przebywające w województwach lubelskim i podkarpackim otrzymały powiadomienia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegające przed atakami Rosji i informujące o aktywności polskich myśliwców. W sześciu powiatach Lubelszczyzny włączono także syreny alarmowe. Stan podwyższonej gotowości trwał kilkadziesiąt minut i zakończył się przed godziną piątą rano.

W międzyczasie weryfikowano również sygnały o możliwych wybuchach, jednak żadne z tych doniesień nie znalazło potwierdzenia w faktach. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o poderwaniu samolotów, a obrona powietrzna i systemy radiolokacyjne znalazły się w najwyższej gotowości. Wszystkie te działania miały charakter wyłącznie prewencyjny.

Po godzinie 9:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało informację o zakończeniu alertu i uspokoiło obywateli, że aktualnie terytorium naszego państwa nie jest niczym zagrożone.

Andrij Sybiha stanowczo o uderzeniu pod Jagodzinem

Do nocnego incydentu w mediach społecznościowych, a konkretnie na platformie X, odniósł się szef dyplomacji Ukrainy Andrij Sybiha. Jego zdaniem rosyjskie ataki w okolicy Jagodzina to czysty „terroryzm Putina”, który zagraża już bezpośrednio granicom wspólnoty unijnej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Minister wezwał państwa sojusznicze do stanowczej reakcji, proponując całkowite wstrzymanie relacji handlowych, wprowadzenie zakazów wjazdu i nałożenie surowych sankcji na rosyjski sektor zbrojeniowy. Według Sybihy jedynie zmuszenie Moskwy do poniesienia ogromnych kosztów prowadzenia działań zbrojnych może doprowadzić do powstrzymania Władimira Putina.

Russia’s barbaric strikes at the Ukraine-Poland border in Yahodyn are not just a continuation of its attacks on our state borders.This is Putin’s terror “knocking” directly on the doors of the EU and NATO. Russian barbarians are at your gate, dear partners.Act now: throw the…— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 13, 2026