Schował się pod wełną mineralną na strychu. 29-latek trafił do więzienia

- Zatrzymany ma 29 lat.
- Ukrył się na strychu domu.
- Przykrył się wełną mineralną.
Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili adres, pod którym mógł przebywać poszukiwany. Kiedy pojawili się na miejscu, usłyszeli od domowników, że mężczyzny nie ma. Padły również słowa: „w zły dzień trafiliście”.
Policjanci nie zakończyli jednak czynności. Dokładnie przeszukali budynek i weszli na strych. To właśnie tam znaleźli 29-latka. – 29-latek ukrył się przed nimi na strychu, a następnie przykrył się wełną mineralną, licząc zapewne na to, że w ten sposób pozostanie niezauważony – przekazał komisarz Piotr Mucha.
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Poszukiwany trafił do zakładu karnego
Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do zakładu karnego. Ma odbyć karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów i nakazów.