Schował się pod wełną mineralną na strychu. 29-latek trafił do więzienia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-16 14:20

Poszukiwany 29-latek próbował uniknąć zatrzymania, ukrywając się na strychu domu i przykrywając wełną mineralną. Policjanci z Radzynia Podlaskiego odnaleźli mężczyznę, który ma do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyzna ukryty na strychu pod wełną mineralną obok drewnianych belek. O zatrzymaniu 29-latka przeczytasz na SE Lublin.
Autor: KPP Radzyń Podlaski/ Materiały prasowe
  • Zatrzymany ma 29 lat.
  • Ukrył się na strychu domu.
  • Przykrył się wełną mineralną.

Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili adres, pod którym mógł przebywać poszukiwany. Kiedy pojawili się na miejscu, usłyszeli od domowników, że mężczyzny nie ma. Padły również słowa: „w zły dzień trafiliście”.

Policjanci nie zakończyli jednak czynności. Dokładnie przeszukali budynek i weszli na strych. To właśnie tam znaleźli 29-latka. – 29-latek ukrył się przed nimi na strychu, a następnie przykrył się wełną mineralną, licząc zapewne na to, że w ten sposób pozostanie niezauważony – przekazał komisarz Piotr Mucha.

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Poszukiwany trafił do zakładu karnego

Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do zakładu karnego. Ma odbyć karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów i nakazów.

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RADZYŃ PODLASKI