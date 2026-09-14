"Nie życzę nikomu takiej pobudki". Huk, błysk i dym przy granicy. Tak Dorohusk przeżył atak rosyjskich dronów

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2026-09-14 15:46

W Dorohusku względny spokój. Położona nad Bugiem, na granicy z Ukrainą wieś, uspokoiła się już trochę po niedzielnym przerażeniu, kiedy to 800 metrów za granicą spadły rosyjskie drony, rozbijając stację benzynową i lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. - Nie damy się - mówią se.pl mieszkańcy, opowiadając o pobudce jak z koszmaru.

  • Rosyjskie drony spadły 800 metrów od polskiej granicy.
  • Mieszkańcy Dorohuska usłyszeli potężny huk i zobaczyli kłęby dymu.
  • Mimo strachu wieś szybko wróciła do normalnego życia.
Rosyjskie drony spadły w Polsce. Relacja mieszkanek miejscowości Wyryki

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W liczącym niecałe pięćset osób Dorohusku trudno znaleźć kogoś, kto nie słyszałby rosyjskiej kanonady, jaka miała miejsce w niedzielę. Domem, w którym mieszka Robert Kral (52 l.), zatrzęsło w posadach - mężczyzna zerwał się na równe nogi. Co się dzieje? Kto? Jak? Od strony granicy na niebie widać było kłęby dymu. Strach.

- Nie życzę nikomu takiej pobudki - mówi. W poniedziałek jest już spokojniejszy. Owszem, boi się, że Dorohusk leży rzut kamieniem od atakowanej przez Putina Ukrainy. - Boję się zabłąkanych pocisków lub dronów. Nie sądzę, żeby Putin ośmielił się zaatakować NATO. Goni resztką sił.

„Nie damy się zastraszyć”

We wsi życie w poniedziałek wyglądało normalnie. Do szkoły na rowerach przyjechali uczniowie, kolejka TIR-ów na granicy ma zwyczajną długość, normalnie pracują sklepy, urząd gminy. Wojciech Sawa, wójt gminy Dorohusk przyznaje jednak, że z takim wydarzeniem w gminie nie mieli jeszcze do czynienia.

- Parę minut po czwartej najpierw był błysk, potem uderzenie, syreny alarmowe. Mieszkańcy słyszeli to zdarzenie, ale zachowali spokój. Myślę, że ludzie są coraz bardziej świadomi, czego mogą się spodziewać - mówi w rozmowie z SE wójt Sawa. Pewnie ma rację.

Magda Szewczuk (38 l.) kwituje krótko:

- Chcą nas zastraszyć, chcą żeby przejście graniczne przestało pracować, tędy przecież idzie pomoc na Ukrainę.

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Straż Graniczna uspokaja

Mjr Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zapewnia, że procedury zadziałały i przejścia graniczne na terenie Lubelszczyzny działają już normalnie. W niedzielę natomiast odprawa była czasowo wstrzymana, podróżni i pracujący na przejściu ludzie ewakuowani.

- Co ważne, wszyscy podeszli do tego ze zrozumieniem i nie stało się nic szczególnego - mówi SE mjr Sienicki. I podkreśla, że funkcjonariusze NOSG mają już wprawę w pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych, które pojawiały się już np. na lotnisku w Świdniku.

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