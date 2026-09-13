„Szefie, to był mój ostatni dzień!” – czy powiesz tak jutro rano? Wyniki Mini Lotto, Ekstra Pensji i Multi Multi (13.09.2026)

Niedzielny wieczór może stać się momentem, w którym plany na resztę życia nabiorą zupełnie innych barw. Sprawdź, czy dzisiejsze wyniki Lotto z 13 września 2026 roku pozwolą ci na stałe pożegnać się z oszczędzaniem na każdą drobnostkę. Losowania gier Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada mogą sprawić, że to będzie twoja najbardziej pamiętna niedziela w roku.

Autor: Shutterstock Kupony Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot, Multi Multi, Keno, Szybkie 600 i Ekstra Premia, leżące na banknotach polskich złotych o nominałach 100, 200 i 500, symbolizują szansę na wygraną w grach losowych, o czym przeczytasz na Super Biznes.