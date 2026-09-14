Wyniki LOTTO 14.09.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki MultiMulti 14.09.2026

Godzina 14:00: 4, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 45, 58, 59, 63, 66, 74, 77, 80 oraz dodatkowo 16.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 14.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 14.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 14.09.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.