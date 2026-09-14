Wyniki LOTTO 14.09.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-09-14 14:10

Sprawdź wyniki Lotto dzisiaj 14 września 2026 roku i przekonaj się, czy los uśmiechnął się właśnie do Ciebie. Poniżej publikujemy zestawienia liczb dla gier MultiMulti, EkstraPensja, MiniLotto oraz Kaskada. Porównanie Twoich typów z oficjalnymi wynikami natychmiast wyjaśni, czy dzisiejsza pula zasili Twój portfel.

Kupon z wydrukowanymi liczbami gier liczbowych oraz logo Lotto. Wyniki losowań sprawdzisz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Fragment kuponu lotto z wylosowanymi numerami oraz charakterystyczne logo gry, symbolizujące szansę na wygraną. Aktualne wyniki losowań sprawdzisz na portalu Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 14.09.2026

Godzina 14:00: 4, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 45, 58, 59, 63, 66, 74, 77, 80 oraz dodatkowo 16.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 14.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 14.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 14.09.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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