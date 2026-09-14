Koniec z liczeniem groszy do pierwszego? Sprawdź dzisiejsze wyniki Ekstra Pensji i Mini Lotto (14.09.2026)

Redakcja se.pl
2026-09-14 14:10

Poniedziałek wcale nie musi być smutny, jeśli twoje liczby postanowiły dzisiaj współpracować z maszyną losującą. Przekonaj się, czy portfel zaraz pęknie w szwach, czy jednak trzeba będzie dalej oszczędzać na wymarzone wakacje. Prezentujemy wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto i Kaskady z 14 września 2026 roku.

Kupon lotto leżący na stosie banknotów o nominałach 50 i 100 złotych. O wynikach losowania przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock

Wyniki MultiMulti 14.09.2026

Godzina 14:00: 4, 13, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 45, 58, 59, 63, 66, 74, 77, 80 oraz dodatkowo 16.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 14.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 14.09.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 14.09.2026

Godzina 14:00: 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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