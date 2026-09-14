Koniec z liczeniem groszy do pierwszego? Sprawdź dzisiejsze wyniki Ekstra Pensji i Mini Lotto (14.09.2026)

Poniedziałek wcale nie musi być smutny, jeśli twoje liczby postanowiły dzisiaj współpracować z maszyną losującą. Przekonaj się, czy portfel zaraz pęknie w szwach, czy jednak trzeba będzie dalej oszczędzać na wymarzone wakacje. Prezentujemy wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto i Kaskady z 14 września 2026 roku.

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