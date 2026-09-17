Pogoda w Lublinie: 18-20 września

Mieszkańcy Lublina mogą liczyć na ciepły weekend, choć nie każdy dzień będzie wyglądał tak samo. Pogoda między 18 a 20 września pokaże swoje dwa oblicza – od bezchmurnego nieba po całkowite zachmurzenie. Temperatury pozostaną jednak na stabilnym, przyjemnym poziomie, a najcieplej zrobi się w niedzielę, kiedy na termometrach zobaczymy prawie 22 stopnie.

Początek weekendu z chmurami

Piątek w Lublinie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. W ciągu dnia temperatura maksymalna osiągnie około 20°C, co zapewni komfortowe warunki na zewnątrz. Nocą słupki rtęci spadną do około 10 stopni. Tego dnia mogą pojawić się również symboliczne, przelotne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 2 m/s, więc nie będzie odczuwalny.

Sobota, czyli słońce nad Lublinem

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota, która będzie najpogodniejszym dniem weekendu. Niebo nad Lublinem stanie się bezchmurne, co pozwoli w pełni cieszyć się słońcem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia utrzyma się na poziomie 20°C, a w nocy nie spadnie poniżej 12 stopni. Podobnie jak w piątek, wiatr pozostanie bardzo łagodny i nie powinien w niczym przeszkadzać.

Cieplejsza, ale pochmurna niedziela

Niedziela przyniesie zmianę aury. Choć będzie to najcieplejszy dzień weekendu z temperaturą sięgającą blisko 22°C, słońce schowa się za gęstą warstwą chmur. Prognozy wskazują na duże zachmurzenie przez cały dzień. Nieco mocniej powieje też wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4 m/s. Mimo to opady deszczu nie są przewidywane, a noc z temperaturą około 12 stopni będzie dość ciepła.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienność aury w Lublinie daje kilka możliwości na zaplanowanie wolnego czasu. Słoneczna i bezchmurna sobota to idealny moment na dłuższą aktywność na świeżym powietrzu – spacer po parku, wycieczkę rowerową czy zwiedzanie miasta. Z kolei piątek i niedziela, mimo chmur, wciąż będą na tyle ciepłe, że spokojnie można wybrać się na krótszy spacer czy spędzić czas w ogródku kawiarnianym. Lekki deszcz w piątek nie powinien pokrzyżować większości planów.

Dane pogodowe: OpenWeather