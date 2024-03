Kierowcy starli się na serwisówce. Jeden miał szpadel, drugi wiatrówkę

i Autor: jch/KPP Świdnik Agresja drogowa w Janówku. Jeden z kierowców miał szpadel, a drugi wiatrówkę

Agresja drogowa w Janówku. Jeden z kierowców miał szpadel, a drugi wiatrówkę

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło na drodze serwisowej w Janówku w woj. lubelskim. Zaczęło się dość niepozornie. Jeden z kierujących ściął zakręt zmuszając drugiego do hamowania. Tyle wystarczyło. Kierowcy wysiedli z aut i po ostrej wymianie zdań przeszli ze słów do czynów. Z agresją ruszyli na siebie. Jeden miał wiatrówkę, a drugi szpadel.