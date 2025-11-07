Zuchwałe oszustwo w Lublinie. 43-latek płacił „zabawkowymi” setkami! Grozi mu długa odsiadka

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-11-07 22:02

Niebywałe! 43-latkowi z Lublina udało się siedmiokrotnie płacić w sklepach zabawkowymi banknotami o nominale 100 złOTYCH. Spryciarz wywołując zamieszanie w sklepie udawał pośpiech, rzucał banknot na ladę i znikał z towarem. Został zatrzymany przez policjantów.

Zuchwałe oszustwo w Lublinie. 43-latek płacił „zabawkowymi” setkami!

i

Autor: KMP w Lublinie/ Materiały prasowe Zuchwałe oszustwo w Lublinie. 43-latek płacił „zabawkowymi” setkami!
Super Express Google News
  • Mieszkaniec Lublina dokonał serii oszustw, płacąc w sklepach fałszywymi banknotami.
  • Wykorzystując zamieszanie, 43-latek płacił „banknotami” z napisem „souvenir” i uciekał z towarem.
  • Policja zatrzymała mężczyznę, który usłyszał zarzuty i grozi mu do 8 lat więzienia.
  • Sprawdź, jak łatwo nabyć takie imitacje i co grozi za ich użycie.

Banknoty, a właściwie imitacje banknotów, wydrukowane na zwykłym papierze drukarskim, mają w kilku miejscach napis „souvenir“ i „nie jest środkiem płatniczym“. Można je bez trudu kupić w sklepach internetowych.

- Proszę pamiętać, że są to kopie banknotów mających specjalne oznakowanie i opis. Każda próba wprowadzenia ich do obrotu jest prawnie zabroniona i zagrożona surowymi konsekwencjami prawnymi. Art.310kk pkt. 1 i 2 - przestrzegają niektórzy sprzedawcy.

Koszt? Około 60 złotych za sto sztuk plus wysyłka. Można kupić złotówki, euro, dolary... Płacenie świstkiem papieru wartym 60 groszy było więc dla 43-latka przedsięwzięciem wyjątkowo intratnym.

- Funkcjonariusze w ostatnim czasie otrzymali kilka zgłoszeń o przypadkach oszustwa przy płaceniu za zakupy w sklepie. Sprawca w dokonując transakcji wykorzystywał zamieszanie i płacił za zakupione towary 100 złotowymi banknotami z napisem „souvenir” - opowiada podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

- Do chwili obecnej policjanci ustalili, że doszło do 7 takich przypadków na terenie miasta. Jednak nie wykluczone, że mężczyzna dokonał większej ilości oszustw. Podczas przeszukania policjanci odnaleźli u niego kilkadziesiąt takich banknotów - dodał policjant. 43-letni Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, grozi mu 8 lat więzienia.

CZYTAJ TEŻ: Pijana 25-latka dobijała się do domu. Niedaleko znaleziono rozbite volvo

Polecany artykuł:

Pijana kobieta wjechała w latarnię. Mąż próbował wziąć winę na siebie. Nie udał…
Warzecha kontra Janusz Kowalski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
LUBLIN