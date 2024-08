Zabójstwo kobiety we wsi pod Lublinem. Ciało znalazł syn

W Mariance, małej wsi położonej kilkanaście kilometrów na południe od Lublina, ludzie zachodzą w głowę, co też doprowadziło do potwornej tragedii. Ciało Janiny P. (+72 l.) znalazł jej syn, który przyjechał w odwiedziny. Nie był w stanie już jej pomóc. - Policjanci na miejscu potwierdzili, że mieszkająca w tym domu kobieta nie daje oznak życia. Prawdopodobnie została uduszona - informuje lakonicznie nadkom. Kamil Gołębiowski podkreślając, że śledztwo jest dopiero na początkowym etapie.

Do zabójstwa doszło najpewniej we wtorek, 27 sierpnia. Starsza pani, pani Jasia jak ją nazywano w Mariance i położonej po sąsiedzku Krebsówce była bardzo lubianą osobą. Wychowała dwóch synów, którzy choć rozjechali się po świecie, pamiętali o matce.

Czytaj też: Mateusz siał postrach we wsi. Doszło do tragedii. Pobił brata. Konrad zmarł w szpitalu

- Jasia bardzo przeżyła śmierć męża, nie ma go już prawie 3 lata - opowiada jej sąsiadka i przyjaciółka. - Zamknęła się w sobie. Trudno z nią było nawiązać kontakt. Ale ostatnio było już znacznie lepiej. Cieszyła się, że często odwiedza ją krewny, który pomaga jej przy domu.

Dariusz W. zginął od ciosów nożem. Jego żona oskarżona o zabójstwo Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Sławek zrobi to, Sławek zrobił tamto" - relacjonowała koleżance przez telefon. - Dla mnie to wielki szok, że coś takiego się stało. O co się poróżnili? Nie wiem - rozkłada ręce sąsiadka Janiny P.

Pieniądze? Narastający konflikt? Nie wiemy i pewnie się nie dowiemy. Najpewniej to właśnie Sławomir Sz. stoi za śmiercią cioci. - Normalny, porządny człowiek. Żonaty, pracowity. Miał pasję, skakał ze spadochronem - dziwi się smutno mieszkanka Krebsówki.

Czytaj też: Śmierć małżeństwa w Łęcznej. Zwłoki kobiety i mężczyzny znajdowały się w piwnicy. Strażacy mają teorię

Dlaczego? Tego już nie powie. Ciało mężczyzny znaleziono pod słupem wysokiego napięcia w Prawiednikach Kolonii, kilkanaście kilometrów dalej. - Prawdopodobnie mężczyzna, którego znaleziono w Prawiednikach miał związek ze śmiercią 72-letniej kobiety - ucina Gołębiowski podkreślając, że na tym etapie trudno o więcej informacji. Trwa śledztwo.