Śmierć małżeństwa. Ciała leżały w piwnicy. To mogło być zatrucie

Do zdarzenia doszło we wtorek (28.08) przed godz. 20 na jednej z posesji przy ul. Piłsudskiego. Ciała dwóch osób – małżeństwa w wieku 65 i 69 lat - znaleziono w piwnicy budynku gospodarczego. - Prawdopodobnie doszło tam do zatrucia dwutlenkiem węgla powstałym w wyniku fermentacji alkoholowej. Na miejscu znaleziono beczki z zawartością cieczy, której próbki zostały pobrane do badań - powiedziała asp. szt. Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji.

Ofiary tej tragedii to Jan i Małgorzata O. Jak udało nam się ustalić, rodzina, która mieszkała w tym samym domu, nie wiedziała, że mężczyzna produkował alkohol.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka powiedziała PAP, że śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. W trakcie oględzin nie ujawniono obrażeń ciał. Sekcja zwłok zaplanowana jest w piątek.

Dyżurny KW PSP w Lublinie Jan Janczak przekazał, że w akcji uczestniczyło 15 strażaków. Ich działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu do środka budynku z aparatem ochrony dróg oddechowych i ewakuacji na zewnątrz dwóch nieprzytomnych osób. Ratownicy medyczni stwierdzili ich zgon. - Sprawdzono pomieszczenie miernikiem gazowym, który wykazał obniżony poziom tlenu - ok. 15 proc. - dodał dyżurny.

Zatrucie dwutlenkiem węgla - objawy

Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, co sprawia, że jego obecność w powietrzu jest trudna do wykrycia. Objawy zatrucia to m.in. przyspieszenie oddechu, bóle głowy, a także utrata przytomności lub śmierć. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniach, szczególnie tam, gdzie może dojść do gromadzenia się CO2, oraz stosować detektory gazu, które mogą ostrzegać przed niebezpiecznym stężeniem tego gazu.