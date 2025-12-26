Wybuch gazu w Boże Narodzenie. Dwie osoby ciężko ranne, okna wyrwane z futryn

Wielki huk rozerwał świąteczną ciszę. W czwartek (25 grudnia) wsią Zarzecze wstrząsnęła potężna eksplozja. Dwie osoby ciężko ranne po wybuchu gazu. – W wyniku wybuchu okna i drzwi zostały wyrwane i odrzucone na ok. 50 m – relacjonują strażacy z Komendy Miejskiej Państowej Sstraży Pożarnej w Zamośćciu Na szczęście jedenaście osób zdołało opuścić budynek jeszcze przed przybyciem służb. Niestety, dwie osoby zostały ciężko ranne, doznając poparzeń dłoni, nóg i twarzy.

Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych, którzy udzielili pomocy poszkodowanym. Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, podjęli akcję gaśniczą i przeszukali budynek w celu odnalezienia ewentualnych osób poszkodowanych. Z budynku wyniesiono również butlę z gazem.

Wybuch gazu zdemolował blok na Ochocie. Z mieszkań wyleciały szyby, odłamki uszkodziły samochody. To cud, że nikt nie zginął!

Akcja gaśnicza i zaangażowanie służb

W akcji gaśniczej brało udział aż dziewięć zastępów straży pożarnej, w tym jednostki z JRG Zamość oraz OSP KSRG Kosobudy, OSP Mokre i OSP KSRG Mokre Potoczek. Działania były prowadzone pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

