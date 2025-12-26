Wybuch gazu w Boże Narodzenie. Dwie osoby ciężko ranne, okna wyrwane z futryn

2025-12-26 15:27

Dramatyczne chwile w Zarzeczu w województwie lubelskim. W wyniku rozszczelnienia przewodu kuchenki gazowej doszło do wybuchu i pożaru w jednym z domów. Dwie osoby zostały ciężko ranne, a siła eksplozji była tak duża, że okna i drzwi zostały wyrwane z futryn. Na miejscu interweniowało aż dziewięć zastępów straży pożarnej.

Autor: KM PSP w Zamościu/ Canva.com

Wielki huk rozerwał świąteczną ciszę. W czwartek (25 grudnia) wsią Zarzecze wstrząsnęła potężna eksplozja. Dwie osoby ciężko ranne po wybuchu gazu. – W wyniku wybuchu okna i drzwi zostały wyrwane i odrzucone na ok. 50 m – relacjonują strażacy z Komendy Miejskiej Państowej Sstraży Pożarnej w Zamośćciu Na szczęście jedenaście osób zdołało opuścić budynek jeszcze przed przybyciem służb. Niestety, dwie osoby zostały ciężko ranne, doznając poparzeń dłoni, nóg i twarzy.

Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych, którzy udzielili pomocy poszkodowanym. Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, podjęli akcję gaśniczą i przeszukali budynek w celu odnalezienia ewentualnych osób poszkodowanych. Z budynku wyniesiono również butlę z gazem.

Wybuch gazu zdemolował blok na Ochocie. Z mieszkań wyleciały szyby, odłamki uszkodziły samochody. To cud, że nikt nie zginął!

Akcja gaśnicza i zaangażowanie służb

W akcji gaśniczej brało udział aż dziewięć zastępów straży pożarnej, w tym jednostki z JRG Zamość oraz OSP KSRG Kosobudy, OSP Mokre i OSP KSRG Mokre Potoczek. Działania były prowadzone pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pożar kościoła w Lublinie. Dramatyczna akcja strażaków!
11 zdjęć

Pisaliśmy też o innym dramacie. Pożar kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, który wybuchł w Boże Narodzenie, spowodował ogromne straty. Parafia poinformowała o możliwej rozbiórce świątyni. Wstępne szacunki wskazują na to, że dach budynku będzie musiał zostać rozebrany. Nie jest jeszcze jasne, czy uszkodzeniu uległa także konstrukcja obiektu − tę kwestię oceni nadzór budowlany. Wierni z innych parafii będą mogli wesprzeć odbudowę świątyni. Jak informował „Super Express”, pożar wybuchł na poddaszu kościoła przy ul. Kunickiego. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Lublinie mł. kpt. Bartłomiej Pytka powiedział, że akcję gaśniczą utrudniała znajdująca się w pobliżu instalacja fotowoltaiczna. Więcej przeczytasz o tym tutaj.

