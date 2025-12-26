Proboszcz wynosił parafian z płonącego kościoła. Dramatyczny pożar w Lublinie

Do pożaru kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie doszło w czwartek (25 grudnia) przed godziną 7 rano. Akcję gaśniczą utrudniała wielowarstwowa konstrukcja dachu, składająca się z blachy, drewna, stali, wełny mineralnej i żelbetu. Strażacy musieli wykonywać otwory w dachu, aby skutecznie dotrzeć do źródeł ognia. Mimo trudnych warunków ogień nie przedostał się do wnętrza kościoła, które nie uległo zniszczeniu − podaje „Fakt”.

Z kościoła i zakrystii prewencyjnie wyniesiono ruchome elementy, takie jak figury, obrazy i szaty liturgiczne. Na miejscu pracowało 81 strażaków.

Pożar kościoła w Lublinie. Szybka akcja strażaków

Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podziękował strażakom za sprawne działania prowadzone przy bardzo niskiej temperaturze, sięgającej minus 10 stopni Celsjusza. Podkreślił, że nikt nie został ranny, co było możliwe m.in. dzięki szybkiej reakcji proboszcza, który wyprowadził z kościoła około 50-60 osób.

Jak informował „Super Express”, pożar wybuchł na poddaszu kościoła przy ul. Kunickiego. Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Lublinie mł. kpt. Bartłomiej Pytka powiedział, że akcję gaśniczą utrudniała znajdująca się w pobliżu instalacja fotowoltaiczna.

Wieczorem, około godz. 21, poinformowano, że pożar dogasał. Jednak według wstępnych szacunków straty są na tyle poważne, że rozbiórka świątyni jest brana pod uwagę.

Msze przeniesione do sali duszpasterskiej. Jak wesprzeć odbudowę kościoła?

Parafia poinformowała, że msze święte (26 grudnia) odbędą się zgodnie z planem, jednak zostaną przeniesione do sali duszpasterskiej. Tam również będą celebrowane jutrzejsze chrzty. Wejście do sali możliwe jest wyłącznie od strony ulicy Koźmiana. Parafia zaapelowała również do wiernych, aby nie korzystali z parafialnego parkingu. Ulice Matejki i Koźmiana na odcinku przy kościele pozostają zamknięte dla ruchu samochodowego. Zamknięty jest także chodnik wzdłuż ulicy Kunickiego na wysokości świątyni.

Wierni z innych parafii będą mogli wesprzeć odbudowę świątyni. W najbliższą niedzielę, 28 grudnia, we wszystkich kościołach Archidiecezji Lubelskiej przeprowadzona zostanie zbiórka na remont i zabezpieczenie budynku.

Źródło: Fakt, Super Express