Czy w Środę Popielcową można jeść mięso? Oto stanowisko kościoła

Środa Popielcowa 2026

Środa Popielcowa to dzień rozpoczynający w kościele katolickim okres Wielkiego Postu - czterdziestodniowego czasu przygotowania do Świąt Wielkanocnych. W czasie liturgii wiernym posypuje się głowy popiołem na znak pokuty i nawrócenia, przypominając o kruchości ludzkiego życia słowami: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Data tego dnia jest ruchoma i zależy od terminu Wielkanocy. W 2026 roku Środa Popielcowa przypada 18 lutego.

Zasady postu w Środę Popielcową

Środa Popielcowa to dla katolików dzień szczególny - rozpoczyna Wielki Post i ma charakter pokutny. Tego dnia wiernych obowiązują konkretne zasady dotyczące jedzenia, które mają wymiar duchowy, a nie tylko symboliczny. Kościół jasno określa, kto i w jakim zakresie powinien zachować post oraz wstrzemięźliwość od określonych pokarmów. Choć zasady te są znane od lat, co roku pojawiają się pytania, kogo dokładnie dotyczą i jakie wyjątki są dopuszczalne.

Kogo obowiązuje post ścisły?

Post ścisły dotyczy osób pełnoletnich aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Osoby dorosłe tego dnia powinni ograniczyć ilość posiłków i zdecydować się np. do spożycia jednego lub dwóch sytych dań.

Czy w Środę Popielcową można jeść mięso?

W Środę Popielcową katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa. Dotyczy to mięsa czerwonego oraz drobiu. Dozwolone są natomiast ryby oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak nabiał czy jajka.

Czy w Środę Popielcową można iść na imprezę?

Środa Popielcowa ma w kościele katolickim charakter dnia pokutnego i rozpoczyna Wielki Post - czas wyciszenia, refleksji i przygotowania do Wielkanocy. Tak jak wspominaliśmy, tego dnia wiernych obowiązuje post ścisły oraz wstrzemięźliwość od mięsa, ale przepisy kościelne nie zawierają wprost zakazu uczestniczenia w spotkaniach towarzyskich czy imprezach. Kościół podkreśla jednak, że jest to dzień skupienia i pokuty, dlatego huczne zabawy, głośne przyjęcia czy udział w rozrywkowych wydarzeniach nie są zgodne z duchem tego czasu.