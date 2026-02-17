Tajga z lubelskich kontrterrorystów wróciła z międzynarodowego szkolenia

Tajga to trzyletnia suczka rasy owczarek belgijski, służąca w oddziale kontrterrorystów w Lublinie

Specjalizuje się w wyszukiwaniu zapachów materiałów wybuchowych

Pracuje na co dzień ze swoim przewodnikiem w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji

Policjant podkreśla, że dla Tajgi służba jest przede wszystkim świetną zabawą i szybko się uczy

Tajga mieszka ze swoim przewodnikiem, a wspólne treningi są codziennością

Trzyletnia Tajga jest w Lublinie od dwóch lat, robi niesamowite wrażenie. Ale nie, nie dlatego, że jest groźna i niebezpieczna. Dzięki swej żywiołowej naturze, bystrym oczom i radości, z jaką oddaje się ćwiczeniom i pracy. Niebezpiecznej i bardzo ważnej, dodajmy. - Tak naprawdę praca to dla niej świetna zabawa, ma do niej zapał i uczy się szybko - mówi SE jej przewodnik, policjant Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i dodaje, że dla niego praca z Tajgą to także wielka przyjemność. Codziennie. - Mieszka ze mną, spędzamy ze sobą mnóstwo czasu.

Czytaj też: Pies w mundurze za 8 tys. złotych. Benji to prawdziwy Robocop

Kilka dni temu wrócili ze Słowacji, gdzie wzięli udział w międzynarodowych warsztatach skierowanych do funkcjonariuszy - przewodników psów służbowych przeznaczonych do wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych. Podczas kilkudniowych ćwiczeń zorganizowanych w warunkach trudnych (przy wykorzystaniu dźwięków, hałasu czy światła) psy służbowe musiały wykazać się umiejętnościami wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

- Organizatorem była Żandarmeria Wojskowa Republiki Słowackiej. W Bańskiej Bystrzycy, gdzie odbyło się szkolenie, zlokalizowany jest kluczowy ośrodek szkoleniowy słowackiej Żandarmerii Wojskowej. Odpowiada on za szkolenie psów służbowych dla słowackiej ŻW oraz ich przewodników - informuje nadkom. Anna Kamola z KWP w Lublinie. Oprócz policjantów i żandarmerii wojskowej z Polski i Słowacji byli także Węgrzy. - Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy dotyczącej systemu szkolenia psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

11

Takie psy jak Tajga mają bardzo odpowiedzialne zadania, wykorzystywane są podczas sprawdzeń pirotechnicznych, np. przed wizytami VIP-ów lub imprezami masowymi, czy do sprawdzeń w sytuacjach, kiedy istnieje informacja o możliwości podłożenia lub występowania ładunku lub urządzenia wybuchowego.

Czytaj też: "Baliśmy się, że nie przeżyje nocy". Zaginęła 16-letnia Dira. Leżała w polu i nie mogła wstać