Horoskop świąteczny mówi wiele o domowych sprawach. To ma być najpiękniejszy czas w roku, ale czy dla każdego?

Baran (21.03-20.04)

Jeżeli będziesz postępować nadal tak, jak postępujesz obecnie, zbierzesz obfite owoce swojej ciężkiej pracy. Musisz tylko być bardzo konsekwentny. Będzie w tym ci próbowała przeszkodzić pewna osoba, kusząc cię na przeróżne sposoby.

RADA: Teraz jest najlepszy czas na zrobienie tego, co od dawna krążyło ci po głowie. Potem może wydarzyć się coś, co przeszkodzi ci w realizacji tych marzeń.

Byk (21.04-21.05)

Życie postawi cię w tym czasie przed koniecznością przewodniczenia jakiejś grupie osób lub podjęcia decyzji w imieniu całej społeczności. Nie obejdzie się bez drobnych nieporozumień, ale pamiętaj, że nigdy nie będzie tak, byś zdołał dogodzić każdemu.

RADA: Zostaw załatwianie spraw rodzinnych na później, najlepiej po okresi świątecznym. Ta osoba nie ma teraz dla ciebie czasu, później zaś spojrzy życzliwie na twoje propozycje.

Bliźnięta (22.05-21.06)

Masz w tym tygodniu wielką szansę na pomnożenie swojego majątku. Ale stanie się tak, jeżeli choć odrobinę się postarasz. Nic samo nie spadnie ci z nieba, powinieneś nauczyć się, jak pomagać swojemu szczęściu, a dojdziesz do upragnionego celu.

RADA: Nie pora teraz na rozpamiętywanie miłosnych rozterek. Czas na amory chwilowo minął, ale już za parę tygodni na horyzoncie pojawi się ktoś nowy i interesujący.

Rak (22.06-22.07)

Jeżeli ostatnio narzekałeś na swoje samopoczucie fizyczne lub psychiczne, w tym tygodniu nareszcie odetchniesz z ulgą. Sytuacja zdrowotna zodiakalnych Raków wyklaruje się i zdecydowanie polepszy. Poczujesz, że masz tyle siły, ile tęgi drwal.

RADA: Wyciągnij wnioski z tego, co wydarzy się w najbliższych dniach. To będzie dla ciebie wskazówką na temat tego, jak powinieneś postępować dalej.

Lew (23.07-22.08)

Wiadomość, którą dostaniesz już w najbliższych dniach, wprawi cię w doskonały nastrój. Poczujesz, że możesz góry przenosić i wszystkim naokoło będziesz opowiadać tylko i wyłącznie o swoim szczęściu. Tylko nie przegap niczego w tym zamieszaniu!

RADA: Przejściowe kłopoty pojawią się dopiero w przyszłym tygodniu, ale w swojej nowej, odmienionej sytuacji nie będą one dla ciebie tak istotne, jak dawniej.

Panna (23.08-23.09)

Powinieneś w tym tygodniu uważać na swoje interesy i sprawy finansowe. Będziesz narażony na pokusy, wydatki i promocje. Najlepiej zrobisz, odkładając wizytę w centrach handlowych na później! Skup się na rodzinie i przyjaciołach.

RADA: Nie zrozumiesz tego, co cię spotkało, jeżeli nie spojrzysz na tę kwestię z perspektywy drugiej strony. Ale to wcale nie oznacza, że to nie ty masz rację w tym sporze.

Waga (23.09-23.10)

Ostatnio twój nastrój był gorszy, a ty czułeś, że wszystko, co spotkało cię ostatnio dobrego, właśnie się kończy. Ale teraz nastąpi koniec tych problemów i to jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki! Rozwiązanie okaże się zaskakujące i długofalowe.

RADA: Skup się na tym, co robisz teraz, na razie nie czas na poważniejsze wyzwania. Spróbuj teraz udoskonalić to, co zacząłeś jakiś czas temu.

Horoskop świąteczny. Sprawy domowe Skorpiona i chwile refleksji Strzelca

Skorpion (24.10-22.11)

Jest bardzo możliwe, że w tym tygodniu czeka cię przeprowadzka lub przemeblowanie. W każdym razie cała twoja uwaga skupi się zdecydowanie na sprawach ogniska domowego. Sprawy te będą cię angażować na tyle, że tymczasowo porzucisz pozostałe zagadnienia.

RADA: Możesz liczyć na pomoc osób, o których ostatnio rozmyślałeś. Nie wahaj się skontaktować z nimi i opowiedzieć o tym, o czym zamierzasz, będą wyrozumiali.

Strzelec (23.11-21.12)

Ostatnio miałeś wrażenie, że twoja sytuacja uczuciowa nareszcie się wyklarowała. Tymczasem znowu zaczniesz mieć pewne wątpliwości i rozterki. Nie myśl, że to objaw niedojrzałości, masz pełne prawo przeżywać takie dylematy, jak obecnie.

RADA: Nie trzeba natychmiast podejmować radykalnych kroków i zrywać całkiem z dotychczasowym życiem. Pomyśl, ile z niego możesz dla siebie zachować na lepszą przyszłość.

Koziorożec (22.12-20.01)

Zrozumiesz, że nie podołasz wszystkim obowiązkom, jakie ostatnio na siebie wziąłeś. Ktoś będzie musiał przejąć cześć twoich zadań. Ostatecznie zaczniecie pracować nad tym wspólnie i to sprawi, że rezultaty będą zdumiewająco pozytywne.

RADA: Niebawem znajdziesz się w samym sercu jakichś rodzinnych zawirowań. Nie spiesz się z poradami, chociaż będziesz namawiany do ich udzielania.

Wodnik (21.01-20.02)

Czas płynie tak szybko, że możesz nie zdążyć z czymś na czas. Już teraz musisz zakasać rękawy, jeżeli chcesz uniknąć potem pośpiechu lub praktycznych problemów życiowych. Poradź się znajomego, który interesuje się tematem, o który chodzi w twoim przypadku.

RADA: Nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany. Twój partner wcale nie chciał sprawić nikomu przykrości, a to, co się stało, wcale nie jest jego winą.

Ryby (21.02-20.03)

Masz w tym tygodniu szansę na oświadczyny lub inny przejaw rozkwitu waszej miłości. A jeśli jesteś samotną zodiakalną Rybą, spotkasz wymarzonego partnera. Nie bądź tylko zbyt nieśmiały! Masz wielkie szanse zrealizować swoje najskrytsze marzenia.

RADA: Jeżeli nauczysz się samodzielnie rozwiązywać pewien problem, zobaczysz, jak bardzo odmienisz swoje życie codzienne na korzyść.

Podsumowanie horoskopu świątecznego

Niezależnie od tego, jaki znak zodiaku reprezentujesz, horoskop na ten tydzień przynosi różnorodne możliwości i wyzwania. Wykorzystaj te wskazówki, aby jak najlepiej pokierować swoim losem i cieszyć się nadchodzącymi dniami!