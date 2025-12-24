Czy w Wigilię trzeba iść do kościoła? Prawo kanoniczne mówi jasno

Czy w Wigilię katolicy muszą iść do kościoła?

Wielu wiernych co roku zadaje sobie to samo pytanie: czy w Wigilię Bożego Narodzenia katolik ma obowiązek iść do kościoła? Zwłaszcza że 24 grudnia kojarzy się z uroczystą oprawą religijną, kolacją wigilijną i pasterką. Okazuje się, że odpowiedź może was zaskoczyć, ale - uwaga - 24 grudnia nie jest wcale świętem nakazanym.

Wigilia nie jest świętem nakazanym

Wigilia (24 grudnia) nie jest w kościele katolickim dniem świątecznym ani świętem nakazanym.Oznacza to, że udział w mszy świętej tego dnia nie jest obowiązkowy, niezależnie od tego, że od 2025 roku Wigilia jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy.

Czy w Wigilię trzeba iść na mszę lub pasterkę?

Wierni zastanawiają się również, co z pasterką, czyli z uroczystą mszą odprawianą w nocy z 24 na 25 grudnia. Okazuje się, że i ona również nie jest obowiązkowa. Choć ma tradycyjny i symboliczny charakter, to udział w niej wynika z pobożności i zwyczaju, a nie z kościelnego nakazu.

Czy trzeba iść do kościoła 25 grudnia?

W przeciwieństwie do Wigilii, Boże Narodzenie (25 grudnia) jest w kościele katolickim świętem nakazanym, co oznacza, że wiernych obowiązuje:

uczestnictwo we mszy świętej,

powstrzymanie się od prac niekoniecznych (o ile to możliwe).

Obowiązek ten, wierni mogą spełnić udając się na pasterkę w nocy z 24 na 25 grudnia lub idąc na mszę w ciągu dnia 25 grudnia - poranną, południową lub wieczorną. Co ważne, świadome i dobrowolne zlekceważenie obowiązku mszy w święto nakazane jest w nauczaniu kościoła traktowane jako grzech ciężki - chyba że istniała poważna przyczyna, np. choroba.