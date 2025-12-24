Czy w Wigilię trzeba iść do kościoła? Prawo kanoniczne mówi jasno

Wielu Polaków traktuje Wigilię jak jeden z najważniejszych dni w całym roku - to czas rodzinnego spotkania, modlitwy, dzielenia się opłatkiem i świątecznych tradycji. Jedni uznają wyjście do kościoła za naturalny element tego dnia, inni mówią wprost, że to tylko zwyczaj. A jak to wygląda z punktu widzenia zasad kościoła - czy 24 grudnia faktycznie wiąże wiernych konkretnym obowiązkiem, czy raczej zostawia im wybór?

Autor: MARTINOPHUC//pixabay/ CC0 Kościół, ksiądz, msza święta / zdjęcie ilustracyjne
Czy w Wigilię katolicy muszą iść do kościoła?

Wielu wiernych co roku zadaje sobie to samo pytanie: czy w Wigilię Bożego Narodzenia katolik ma obowiązek iść do kościoła? Zwłaszcza że 24 grudnia kojarzy się z uroczystą oprawą religijną, kolacją wigilijną i pasterką. Okazuje się, że odpowiedź może was zaskoczyć, ale - uwaga - 24 grudnia nie jest wcale świętem nakazanym.

Wigilia nie jest świętem nakazanym

Wigilia (24 grudnia) nie jest w kościele katolickim dniem świątecznym ani świętem nakazanym.Oznacza to, że udział w mszy świętej tego dnia nie jest obowiązkowy, niezależnie od tego, że od 2025 roku Wigilia jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. 

Czy w Wigilię trzeba iść na mszę lub pasterkę?

Wierni zastanawiają się również, co z pasterką, czyli z uroczystą mszą odprawianą w nocy z 24 na 25 grudnia. Okazuje się, że i ona również nie jest obowiązkowa. Choć ma tradycyjny i symboliczny charakter, to udział w niej wynika z pobożności i zwyczaju, a nie z kościelnego nakazu.

Czy trzeba iść do kościoła 25 grudnia?

W przeciwieństwie do Wigilii, Boże Narodzenie (25 grudnia) jest w kościele katolickim świętem nakazanym, co oznacza, że wiernych obowiązuje:

  • uczestnictwo we mszy świętej,
  • powstrzymanie się od prac niekoniecznych (o ile to możliwe).

Obowiązek ten, wierni mogą spełnić udając się na pasterkę w nocy z 24 na 25 grudnia lub idąc na mszę w ciągu dnia 25 grudnia - poranną, południową lub wieczorną. Co ważne, świadome i dobrowolne zlekceważenie obowiązku mszy w święto nakazane jest w nauczaniu kościoła traktowane jako grzech ciężki - chyba że istniała poważna przyczyna, np. choroba.

