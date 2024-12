To miała być romantyczna kolacja. Strażacy wyważyli drzwi. Romeo z Włodawy trafił do więzienia

Święta Bożego Narodzenia w PRL-u

Współcześnie święta Bożego Narodzenia dla większości Polaków to magiczny czas w roku, kiedy spotykamy się z rodziną, jemy wspólnie kolację i celebrujemy. W okresie PRL-u schemat ten przedstawiał się bardzo podobnie, lecz mimo to znajdziemy w nim sporo różnic.

Za komuny Polacy musieli walczyć o swoją wolność każdego dnia, a gdy przychodził grudzień, walczyć trzeba było również o rzeczy, które dziś są dla nas przyziemne, ale wówczas były czymś unikatowym. Chcąc przygotować kolację wigilijną dla całej rodziny, wielogodzinne stanie w kolejkach było normą. Osoby, które kupiły cokolwiek w sklepie, były już wygrane. Prawdziwymi szczęściarzami natomiast byli ci, którzy wracali do domu z mięsem, pomarańczami lub mandarynakami - te produkty sprawiały, że świąteczny klimat zaczynał gościć w rodzinie na dobre.

Jak wyglądało świętowanie naszych dziadków? Dziś to dla wielu abstrakcja

Polowanie na produkty w sklepach to jednak niejedyna kwestia, która może kojarzyć się ze świętami w okresie PRL-u. Przed laty Wigilia wyglądała bardzo podobnie, a jeśli chodzi o dania na stole, królowało to, co udało się przygotować z dostępnych składników. Oczywiście popularną potrawą był sam karp, który bardzo często przed 24 grudnia pływał sobie w wannie w mieszkaniach i domach.

Obraz PRL-owskich świąt tworzyły także ozdoby, które zazwyczaj tworzono samodzielnie - kolorowe łańcuchy z papieru czy ręcznie robione bombki dominowały na choinkach. Co natomiast znajdowało się pod drzewkiem świątecznym? Czy tak jak dziś, było pod nim mnóstwo prezentów? Tradycja upominków świątecznych istniała, lecz ze względu na brak towarów ludzie bardzo często tworzyli prezenty samodzielnie. Babcie dziergały czapki, dziadkowie strugali coś w drewnie, a młodsi tworzyli laurki dla najbliższych.

Choć nie było łatwo, to klimat PRL-owskich świąt był jedyny w swoim rodzaju. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć, w której znajdziecie fotografie z okresu świąt w PRL-u.