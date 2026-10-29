Tak będą wyglądały groby na Wszystkich Świętych. Jeden trend zdobywa coraz większą popularność

Zarówno 1 listopada, jak i w przypadający dzień później Dzień Zaduszny, polskie nekropolie rozbłysną blaskiem tysięcy świateł na starannie udekorowanych mogiłach. Chociaż Polacy pielęgnują liczącą przeszło tysiąc lat tradycję Kościoła Katolickiego, która nakazuje modlitwę za dusze wszystkich zmarłych, a nie wyłącznie świętych, to równocześnie starają się ściśle kontrolować związane z tym koszty.

Opublikowane przed kilkoma dniami badanie IBRiS na zlecenie Santander Consumer Bank Polska pokazuje, że największa grupa ankietowanych, stanowiąca 41 proc., zamierza przeznaczyć na świąteczne zakupy od 201 do 500 zł. Biorąc pod uwagę obecne stawki za kwiaty, znicze czy gotowe stroiki, kwota ta wydaje się jednocześnie spora i niewielka. Nowoczesne rozwiązania wkraczają dziś nawet w tak tradycyjne obszary, czego dowodem jest rosnący popyt na kompozycje z tworzyw sztucznych. Tworząca efektowne dekoracje 50-letnia florystka z Lublina, Irena Semenets, wyjaśnia, że klienci wybierają je ze względu na czystą wygodę. Wysokogatunkowe sztuczne liście, gałązki i pąki do złudzenia przypominają obecnie naturalne rośliny. Wyróżniają się one ogromną odpornością i zachowują świetny wygląd przez wiele miesięcy, dzięki czemu bez trudu przetrwają na pomniku aż do Wielkanocy, gdy ustąpią miejsca dekoracjom wiosennym.

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„Coraz częściej składamy się w gronie rodzinnym na jedną, ale porządną wiązankę. Do tego utrzymany w takim samym stylu bukiet do wazonu. To wygląda bardziej elegancko niż kilka mniejszych” – opowiada pani Irena. Jak kształtują się ceny w Lublinie? Koszt kompozycji waha się od 150 zł do nawet 750 zł w przypadku bardzo dużych stroików, bogato zdobionych kwiatami oraz rozmaitymi dodatkami. „W tym roku największym powodzeniem cieszy się kolor bordowy i biel. Nowością są kwiaty wykonane z pianki, które cieszą się wyjątkowym powodzeniem”.

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Innowacyjne produkty zdobywają rynek również w kategorii oświetlenia nagrobnego, gdzie coraz chętniej wybierane są rozwiązania solarne. Podstawowe modele tego typu kupimy już za 30 zł, natomiast za estetyczne i solidnie wykonane znicze solarne trzeba zapłacić około 100 zł za sztukę, co pozwala cieszyć się ich blaskiem przez kilka kolejnych miesięcy.