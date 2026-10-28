Proboszcz wyrzucił ją z bierzmowania. Na pomoc ruszył ks. Picur

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-28 8:50

Ksiądz Sebastian Picur cieszy się w sieci ogromną popularnością i niemal codziennie otrzymuje zapytania od swoich obserwatorów, wśród których nie brakuje wiernych. Niedawno na platformie TikTok podzielił się historią młodej dziewczyny szukającej u niego ratunku. Internautka poskarżyła się duchownemu na zachowanie innego kapłana.

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Autor: Pixel-shot/ Shutterstock

Ksiądz Sebastian Picur otrzymał wiadomość o wyrzuceniu z bierzmowania

Duchowny opublikował w sieci treść wiadomości nadesłanej przez jedną z użytkowniczek internetu. Kobieta postanowiła podzielić się z kapłanem swoim problemem i poszukać u niego zrozumienia. Jej skarga dotyczyła wyrzucenia z przygotowań do sakramentu bierzmowania przez lokalnego księdza, a powodem tej decyzji była jej nieobecność na kilku kościelnych spotkaniach.

Kapłan postanowił nie zostawiać zmartwionej dziewczyny samej z tym problemem, dlatego nagrał specjalny film z poradą i opublikował go w mediach społecznościowych.

Ksiądz wyrzucił mnie z bierzmowania tylko dlatego, że nie było mnie na spotkaniach, o których nie wiedziałam – napisała w wiadomości do księdza Sebastiana Picura kobieta.

Ksiądz Sebastian Picur radzi na TikToku, jak rozwiązać problem

W sieci szybko pojawiło się wideo, na którym znany duchowny tłumaczy internautce, jakie kroki powinna podjąć w zaistniałej sytuacji.

Wskazówka kapłana mogła nie do końca pokrywać się z oczekiwaniami szukającej wsparcia dziewczyny, jednak ksiądz rozwiązał ten delikatny spór w bardzo dyplomatyczny sposób.

Proszę podejść do księdza z rodzicami i zapytać, jak możesz nadrobić zaległości – stwierdził ks. Sebastian Picur.
Konfesjonał
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Bierzmowanie wywołuje emocje wśród Polaków. Internauci komentują

Pod opublikowanym nagraniem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy, które dowodzą, że temat bierzmowania stanowi dla wielu Polaków spore wyzwanie. Z relacji internautów wynika, że duża grupa wiernych nie przystąpiła do tego sakramentu z dość zaskakujących przyczyn.

A ja nie mam, bo zapomniałam o 40 zł na krzyżyk
Zabrakło mi jednego Pierwszego Piątku i musiałam zaliczać jeszcze raz
W mojej parafii ksiądz odmówił dzieciakom bo nie stać ich było na pamiątkowe krzyże po 50 zł...
Mnie chciał wyrzucić bo miałam kolczyk we brwi

Czym jest bierzmowanie i po co przyjmuje się ten sakrament?

W kościele katolickim bierzmowanie zalicza się do grona siedmiu sakramentów. Głównym założeniem tego obrzędu jest umocnienie wiary katolika i zbudowanie głębszej relacji z Bogiem. Zgodnie z kościelną nauką, przystępujący do sakramentu wierny zostaje obdarzony wyjątkową łaską Ducha Świętego, co ma go wspierać w prowadzeniu świadomego życia w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami.

 
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