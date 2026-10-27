Czy 2 listopada 2026 jest dniem wolnym? Wiele osób może się zdziwić [DZIEŃ ZADUSZNY 2026]

Zaduszki 2026 w kalendarzu. Kiedy dokładnie obchodzimy Dzień Zaduszny?

W kalendarzu na 2026 rok Dzień Zaduszny wypada w poniedziałek, 2 listopada, czyli bezpośrednio po obchodzonej 1 listopada uroczystości Wszystkich Świętych. Wierni poświęcają ten czas na modlitwę w intencji zmarłych, a w szczególności dusz oczekujących na zbawienie.

Polacy tłumnie odwiedzają wówczas nekropolie, aby zapalić znicze na grobach bliskich oraz wziąć udział w nabożeństwach wspominających zmarłych. Mimo ogromnego znaczenia Zaduszek w tradycji katolickiej, dzień ten posiada zupełnie inny status prawny niż uroczystość Wszystkich Świętych.

Czy 2 listopada 2026 to dzień wolny od pracy? Przepisy mówią jasno

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poniedziałek, 2 listopada 2026 roku, nie gwarantuje ustawowego zwolnienia z obowiązków zawodowych. Ustawodawca nie wpisał Dnia Zadusznego na listę świąt państwowych wolnych od pracy, co oznacza, że większość zatrudnionych osób spędzi ten poniedziałek w swoich firmach według standardowego grafiku.

Status dnia ustawowo wolnego posiada natomiast uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona 1 listopada. Ponieważ w 2026 roku święto to wypada w niedzielę, pracownikom nie przysługuje z tego tytułu żaden dodatkowy dzień wolnego do odebrania w poniedziałkowe Zaduszki.

Zaduszki 2026 a zajęcia w szkołach. Czy 2 listopada są lekcje?

Kalendarz oświatowy nie przewiduje ogólnokrajowej przerwy w nauce na dzień 2 listopada 2026 roku. Oznacza to, że uczniowie mają obowiązek stawić się na lekcjach zgodnie z planem, o ile władze konkretnej szkoły nie zdecydują wcześniej o odwołaniu zajęć dydaktycznych w tym terminie.

Rodzice i uczniowie powinni przed tym terminem dokładnie zweryfikować wewnątrzszkolny harmonogram oraz bieżące ogłoszenia. Ewentualne wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego leży w gestii dyrekcji danej placówki edukacyjnej.

Długi weekend w listopadzie. Czy Zaduszki 2026 wydłużą odpoczynek?

Układ kalendarza w 2026 roku sprawia, że Wszystkich Świętych obchodzimy w niedzielę, a Dzień Zaduszny w poniedziałek. Brak ustawowego wolnego 2 listopada przekreśla jednak szanse na automatyczne wydłużenie listopadowego weekendu.

Zatrudnieni marzący o dłuższym wypoczynku muszą złożyć wniosek o zwykły urlop wypoczynkowy. Taki manewr uda się jednak tylko wtedy, gdy pozwoli na to specyfika firmy, a przełożony wyrazi zgodę na nieobecność pracownika w tym terminie.