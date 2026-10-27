Wyniki Lotto, EuroJackpot i Mini Lotto z wtorku 27.10.2026. Czas na rzucenie papierami czy powrót do szarej rzeczywistości?

Redakcja se.pl
2026-10-27 13:35

Dzisiejsze wyniki lotto z 27 października 2026 roku to dla wielu osób szansa na błyskawiczne pożegnanie się z debetem i wejście w tryb luksusowego odpoczynku. Warto sprawdzić, czy liczby w Lotto Plus, Ekstra Pensji lub Kaskadzie sprawią, że zamiast planować oszczędne zakupy, zaczniesz przeglądać oferty prywatnych wysp. Niezależnie od tego, czy tym razem postawiłeś na Multi Multi czy EuroJackpot, to właśnie tutaj pojawiają się liczby, które mogą wywrócić twoje życie do góry nogami.

Conrado Moreno zdradza nam szczegóły: „tak będzie wyglądać nowe studio LOTTO”. Szykują się duże zmiany
Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 27.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 27.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 27.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 27.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 27.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 27.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 27.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki