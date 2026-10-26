Wyniki Mini Lotto, Multi Multi i Ekstra Pensji (26.10.2026). Portfel pęka w szwach czy znowu tylko drobne na bułkę?

Wyniki Lotto z poniedziałku 26 października 2026 roku to dla wielu graczy szansa na totalną odmianę nudnego początku tygodnia. Zamiast planować kolejne nadgodziny, lepiej wyciągnij kupon i przekonaj się, czy stać cię na własną wyspę, czy zostaje tylko marzenie o pizzy z podwójnym serem. Sprawdź, jakie liczby wygrały w Mini Lotto, Ekstra Pensji oraz Multi Multi i zobacz, czy twój poniedziałek właśnie stał się najlepszym dniem w roku.

Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.